Überraschung: Apple wird RCS unterstützen, grüne Bubbles bleiben aber

Diese Woche sorgte Nothing für Aufregung und gab bekannt, dass man die blauen iOS-Bubbles quasi hacken wird und derartige Nachrichten auch via Android ermöglichen wird. Doch Apple hat jetzt - bewusst oder unbewusst - der Aktion den Wind aus den Segeln genommen.

Apple

Zwei-Klassen-Gesellschaft auf iOS und iMessage

Google stellt "iPager" vor, will von Apple Ende der grünen Bubbles

Blaue und grüne Bubbles bleiben

Zusammenfassung Apple kündigt RCS-Unterstützung für 2024 an

Druck auf Apple wegen iMessage-Exklusivität

Apple reagiert evtl. auf EU-Druck, nicht auf Nothing

Blaue/grüne Bubbles bleiben trotz RCS bestehen

iMessage in Europa weniger relevant als in USA

Europäer bevorzugen Messenger wie WhatsApp

Viele Jahre lang haben Google und andere Unternehmen Druck auf Apple ausgeübt, seinen Messenger iMessage zu öffnen. Denn dort gibt es seit jeher eine Zwei-Klassen-Gesellschaft: iOS-Nutzer genießen untereinander die volle Funktionalität, erkennbar ist das an blauen Chat-Bubbles. Bekommen iPhone-Besitzer hingegen SMS-Nachrichten von Android-Nutzern, dann erscheinen diese Texte in einer grünen Sprechblase.Google fordert von Apple schon seit Jahren, das zu ändern und sich dem SMS-"Nachfolger" Rich Communication Services (RCS) zu öffnen. Bisher hat der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino das kategorisch verweigert. Doch nun hat Apple vermeintlich überraschend angekündigt, ab 2024 RCS zu unterstützen.Gegenüber Apple Insider teilte der iPhone-Hersteller nämlich Folgendes mit: "Im Laufe des nächsten Jahres werden wir die Unterstützung für das RCS Universal Profile hinzufügen, den Standard, der derzeit von der GSM Association veröffentlicht wird. Wir glauben, dass RCS Universal Profile im Vergleich zu SMS oder MMS eine bessere Interoperabilität bietet. Dies wird neben iMessage funktionieren, das weiterhin das beste und sicherste Messaging-Erlebnis für Apple-Nutzer sein wird."Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass dieser Schritt eine Reaktion auf die jüngste Ankündigung von Nothing ist. Wahrscheinlicher ist, dass Apple hier auf den Druck der EU reagiert und drohenden wettbewerbsrechtlichen Problemen zuvorkommen will.Die RCS-Öffnung bedeutet allerdings nicht, dass die blauen und grünen Bubbles verschwinden werden. Denn Android- bzw. RCS-Nachrichten werden weiterhin in grün angezeigt, auch wenn die Funktionalität künftig erweitert sein wird. Für europäische Nutzer ist diese Diskussion aber ohnehin nur schwer nachvollziehbar, da bei uns iMessage nicht ansatzweise jenen Status hat wie in den USA. Das liegt unter anderem daran, dass Nutzer hierzulande vorwiegend zu Diensten wie WhatsApp greifen.