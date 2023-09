WinFuture Exklusiv

Google stellt in der nächsten Woche seine neuen Smart­phones der Pixel 8-Serie vor und bringt dann auch die neue Pixel Watch 2 auf den Markt. Wir haben nach di­ver­sen an­de­ren Leaks eine La­dung of­fi­ziel­ler Mar­ke­ting-Bil­der auf­ge­tan, die wir na­tür­lich nicht vor­ent­hal­ten wollen.

Google Pixel Watch 2 mit neuer Hardware-Basis

Das Google Pixel 8 bringt ein 6,17 Zoll großes AMOLED-Display mit, das mit bis zu 120 Hertz arbeitet und eine Full-HD-Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln bietet. Das Gerät hat außerdem immer acht Gigabyte Arbeitsspeicher unter der Haube und nutzt wie das große Schwestermodell Pixel 8 Pro den Google Tensor G3 SoC. Der Kunde hat die Wahl zwischen 128 oder 256 Gigabyte Speicher.Beim Pro-Modell ist der Bildschirm 6,7 Zoll groß, während die Auflösung des ebenfalls maximal 120 Hertz schnellen OLED-Panels hier 3120 x 1440 Pixel beträgt. Der Arbeitsspeicher wächst hier auf standardmäßige 12 Gigabyte, während es Varianten mit 128, 256 oder 512 Gigabyte internem Flash-Speicher gibt.Bei den Kameras gibt es laut früheren Berichten große Unterschiede. Während beide Modelle den Samsung GN2-Sensor mit 50 Megapixeln für ihre Hauptkamera nutzen, besitzt das normale Google Pixel 8 nur einen Sony IMX386-Sensor mit 12 Megapixeln für Ultraweitwinkel-Aufnahmen.Beim Pixel 8 Pro kommt hingegen der deutlich jüngere Sony IMX787-Sensor mit 64 Megapixeln für die Ultraweitwinkel-Kamera zum Einsatz. Hinzu kommt hier außerdem ein Samsung GM5-Sensor mit 48 Megapixeln, der in der Telekamera mit fünffacher optischer Vergrößerung verbaut ist. Beide Modelle verfügen jeweils über einen 11-Megapixel-Sensor von Samsung für die Frontkamera.Die Akkus der beiden Geräte sind jeweils 4600 bzw. 5100 mAh groß. Preislich geht es beim Pixel 8 bei 799 Euro los, während Google für das Pixel 8 Pro ganze 1099 Euro als Basispreis ansetzt und damit die Preisschraube kräftig nach oben dreht. In beiden Fällen gilt dieser Preis jeweils für die Basismodelle mit nur 128 GB nicht erweiterbarem internem Speicher.Die Google Pixel Watch 2 entspricht äußerlich im Grunde vollständig dem Vorgängermodell, sodass das 1,2 Zoll große Display auf OLED-Basis wieder mit einem relativ breiten Rand daherkommt. Unter der Haube tut sich aber umso mehr, denn Google verwendet jetzt den deutlich jüngeren Snapdragon W5 Gen1 von Qualcomm, der mehr Performance und einen effizienteren Betrieb ermöglicht.Der Arbeitsspeicher ist immer zwei Gigabyte groß, während die Uhr über 16 GB internen Flash-Speicher verfügt. Zur weiteren Ausstattung gehören ein optischer Herzfrequenzmesser, die Fähigkeit zur Ermittlung der Sauerstoffsättigung im Blut und eine Art elektrischer Mehrzwecksensor. Google nutzt auf der Pixel Watch 2 mit ihrem 306mAh großen Akku außerdem Wear OS 4 , das mit einer Vielzahl neuer Watchfaces aufwartet. Der Einstiegspreis der Google Pixel Watch 2 liegt in Deutschland wahrscheinlich bei 399 Euro.Wer die neuen Google-Produkte vorbestellt, bekommt wie zuvor auch Bundles angeboten. Kauft man das Google Pixel 8 Pro, gibt es die Pixel Watch 2 dazu, während es beim Pixel 8 die bereits länger verfügbaren Google Pixel Buds Pro dazu gibt.