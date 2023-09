"iPager": Google greift Apple mit bissiger Ironie für "grüne Bubbles" an

Google versucht seit bereits Jahren, Apple von Rich Communication Services (RCS) zu überzeugen. Apple weigert sich hingegen, iMessage aufzubohren und die "grünen Bubbles" abzuschaffen. Denn dann könnten Android- und Apple-Nutzer mit modernen Funktionen chatten.

Apples Beharren auf eigene Standards und Lösungen ist mittlerweile berühmt-berüchtigt, diese Sturheit, seinen "eingezäunten Garten" zu verteidigen, betrifft nicht nur Hardware, sondern auch Software. In einigen Fällen setzt sich die Vernunft aber durch, das zeigen unter anderem die jüngsten Änderungen hinsichtlich USB-C beim iPhone 15 sowie den AirPods.Doch in andere Fällen ist und bleibt Apple stur. Denn mithilfe von iMessage können Apple-Nutzer nur mit jenen auf zeitgemäße Art und Weise chatten, die ebenfalls ein Gerät des Herstellers aus dem kalifornischen Cupertino besitzen - erkennbar an einer blauen Text-Bubble. Vereinfacht erklärt kann man dann Funktionen moderner Messenger wie WhatsApp nutzen, darunter Verschlüsselung, Lesebestätigungen und noch einiges mehr.Wenn ein Android-Nutzer mit einem iPhone-Besitzer chattet, dann ist das an einer grünen Bubble erkennbar, in diesem Fall wird aber lediglich per SMS oder MMS kommuniziert. Dabei gäbe es längst die Möglichkeit, diesen regelrecht antike Kommunikationsweg abzulösen, nämlich mit dem erwähnten RCS. Diesen pusht Google, doch Apple weigert sich, auf seine blauen Bubbles, die die Kommunikation zwischen zwei iOS-Nutzern anzeigen, zu verzichten.Und dabei wird Google immer kreativer und wohl aggressiver, wie man nun in einem Werbespot sehen kann. Denn man greift Apple auf ironische Weise an und stellt den "iPager" vor (die Älteren werden sich vielleicht an Pager erinnern). Denn dieser bietet "veraltete Messaging-Technologie, wie sie Apple immer noch nutzt, um mit Android zu texten".Das führe zu "modernen Texting-Albträumen", so der Google-Spot: "Null Verschlüsselung, kaputte Gruppenchats zwischen Apple und Android, verpixelte Videos und die berüchtigte grüne Bubble". Grund dafür ist, dass Apple immer noch nichts anderes als SMS unterstützt (für Kommunikation zwischen Plattformen). Und man ruft Apple und auch dessen Nutzer auf, das zu ändern, Apple müsse endlich die "Message" bekommen, dass es an der "Zeit für SMS" sei, "den Chat zu verlassen".