Android: Microsoft schleicht sich mit dreister Werbung auf Smartphones

Microsoft verunstaltet die Smartphones von Millionen von Android-Nutzern immer dreister mit Werbung für seine Dienste. Mit einem kürzlich veröffentlichten Update für die auf vielen Android-Geräten vorinstallierten Microsoft-Apps nimmt die Werbung jetzt überhand.

Wer ein Smartphone von Samsung oder einem anderen Hersteller nutzt, der einen Vorinstallations-Deal mit Microsoft hat, oder einfach nur, aus welchen Gründen auch immer, die offizielle Microsoft 365-App auf seinem Gerät installiert hat, muss damit rechnen, dass Microsoft Verweise auf seine Produkte in den Menüs des mobilen Betriebssystems von Google einbettet.Gab es zuvor schon Fälle, in denen die Redmonder in den Kontextmenüs von Android Links zum "Suchen mit Edge" oder für die " Bing-Suche " integrierten, sorgt ein neues Update auf den betroffenen Geräten jetzt für den kompletten Werbe-Overkill. So taucht beim Markieren von Texten und ähnlichem jetzt ein neuer Eintrag namens "Microsoft 365 Note" auf. Wählt man diesen Menüeintrag aus, öffnet sich die App von Microsoft und der Text wird im Bereich für Notizen automatisch eingefügt. Auch der Eintrag "Search in Edge" schleicht sich nun wieder an den ersten Platz im Kontextmenü.Das Ganze ist insofern problematisch, als man als Anwender auf den Inhalt der Kontextmenüs von Android nicht manuell Einfluss nehmen kann. Die Microsoft 365 App lässt sich freilich komplett deinstallieren, was aber auch nicht immer eine Lösung ist, da sie bei vielen Android-Smartphones ab Werk für einfache Office-Aufgaben vorinstalliert ist.Die Menüeinträge von Microsoft tauchen auch dann auf, wenn die App gar nicht aktiv genutzt wird. Der Eingriff in das Kontextmenü ist auch insofern besonders störend, weil er dafür sorgt, dass die viel genutzte Schaltfläche für das Kopieren von Text oder anderen Inhalten in den Overflow-Bereich rutscht, also der Nutzer einen zweiten Schritt ausführen muss, um sein eigentliches Ziel zu erreichen.Abhilfe kann man nur schaffen, indem man immer wieder die tatsächlich gewünschte Funktion in den Kontextmenüs auswählt, woraufhin das Android-Betriebssystem dies auf Dauer erkennt und das Menü automatisch anpasst. Die Einträge in den Kontextmenüs lassen sich zumindest bisher nämlich nicht von Hand sortieren.Teilweise kapert Microsofts penetrante Art der Vermarktung von Microsoft 365 auch das sogenannte Share-Sheet von Android. Dieses erscheint, wenn man in einer App die Funktion zum "Teilen" von Inhalten über andere Apps oder an andere Nutzer auswählt. Statt der vom Nutzer meistgenutzten Apps, die sonst dort aufgelistet werden, erscheinen nun bei manchen Nutzern massenhaft Optionen zur Verwendung der Inhalte in der Microsoft 365-App.