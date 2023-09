Bei Microsoft-zentrierten News kommt man dieser Tage kaum umhin, das Wort KI fallen zu lassen, denn die Redmonder integrieren solche Features, wo es nur geht. Das betrifft auch den Microsoft Designer, dieser "Social-Media-Bildgenerator" ist nun auch für Android verfügbar.

Microsoft Designer

Microsoft Designer: Vorstellung des neuen KI-basierten Tools

Zusammenfassung Microsoft integriert KI-Features in seine Dienste, darunter der Microsoft Designer.

Microsoft Designer ist ein KI-gestütztes, web-basiertes Tool zur Grafikerstellung.

Das Tool eignet sich besonders für einfache Anwendungen wie Geburtstagseinladungen.

Der Microsoft Designer basiert auf dem KI-Bildgenerator Dall-E von OpenAI.

Aktuell ist der Microsoft Designer nur in den USA verfügbar, auch in der Mobilversion.

Die App ist im Google Play Store verfügbar, kann aber außerhalb der USA nicht installiert werden.

Nach dem weltweiten Start soll der Microsoft Designer Teil eines Microsoft 365-Abos werden.

Beim Microsoft Designer handelt es sich um ein Web-basiertes Tool, mit dem man mit KI-Hilfe Grafiken erstellen kann, und zwar indem man mit wenigen Klicks sowie Textbeschreibungen einige Vorgaben macht. Das Ganze eignet sich besonders gut für simple Anwendungsfälle wie Geburtstagseinladungen oder Social-Media-Posts.Der Microsoft Designer basiert wenig überraschend auf dem KI-Bildgenerator Dall-E von OpenAI , dieser ist so etwas wie der grafische Bruder von ChatGPT. Allerdings sollte man eines vorausschicken: Denn während Dall-E schon seit einer Weile regulär auch bei uns via Microsoft Edge verfügbar ist, hält sich Microsoft beim Designer mit dem Rollout noch zurück.Der Microsoft Designer ist derzeit nämlich nur in den USA verfügbar, das gilt sowohl für das Web, den Microsoft-Browser Edge sowie auch die neue Mobilversion dieses Features. Denn letztere ist nach Angaben von MSPowerUser seit kurzem im Google Play Store verfügbar. Die Microsoft Designer-App hat zwar offiziell den Status einer Beta, das ist allerdings nicht ungewöhnlich und bedeutet längst nicht mehr, dass die dazugehörige Software instabil oder gar unbenutzbar ist.Wer den dazugehörigen Eintrag im App-Store von Google von Europa aus anklickt, der findet zwar den entsprechenden Eintrag, kann die Anwendung aber auf keinem Gerät tatsächlich installieren. Wann der Microsoft Designer zu uns kommt, ist aktuell nicht bekannt. Es ist auch nicht klar, ob Regionen außerhalb der USA in die Preview einbezogen werden oder ob die Funktionalität bei uns gleich als finale Version an den Start geht.Das hat nämlich durchaus Auswirkung auf die Praxis: Denn in der Preview ist der Microsoft Designer kostenlos verfügbar, nach dem weltweiten Start soll dieser Teil eines Microsoft 365-Abos werden.