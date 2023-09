Nach dem Scheitern von Windows Phone und Windows 10 Mobile wagt Microsoft ei­nen weiteren Versuch, sein Betriebssystem für Smartphones an­zu­bie­ten - in der Cloud. Dafür stellen die Redmonder jetzt ihre "App Experience" vor, die stark an einstige Continuum-Vorteile erinnert.

Continuum 2.0 mit Cloud-Windows

Microsoft zeigt Enhanced Windows 365 App Experience

Smartphone als Touchpad und Webcam

Microsoft sieht die Zukunft von Windows in der Cloud und setzt somit langfristig auf ein Comeback des Betriebssystems für Smartphones und Mobilgeräte allgemein. Hatte man sich nach Ausflügen mit Windows Phone und Windows 10 Mobile an der Geräteklasse einst die Finger verbrannt, verfolgen die Redmonder mit Windows 365 nun einen anderen Ansatz.Im Windows-Blog stellt das Unternehmen seine neue "Enhanced Windows 365 App Experience" für Android-Smartphones vor, die sich vorrangig an Geschäfts­kunden richtet. Das Ziel gleicht der Continuum-Funktion, die mit Windows 10 Mobile eingeführt wurde - ein vollwertiges Windows 11 auf Smartphones. Nun allerdings nicht nativ, sondern in der Cloud.Per USB-C- oder HDMI-Kabel wird das Android-Smartphone zusammen mit kabellosen Eingabegeräten (z.B. Maus und Tastatur) an einen externen Bildschirm angeschlossen und schon startet auf Knopfdruck der Windows 365 Cloud-PC samt Windows 11, Desktop-Apps und Co.Während der Cloud-Sitzung bleibt das Smartphone voll funktionsfähig, sodass Nutzer auch weiterhin auf Apps, Spiele, Nachrichten, Anrufe und Co. zugreifen können. Microsoft spricht von einem nahtlosen, systemübergreifenden Multitasking. Alternativ kann das Smartphone in Verbindung mit Windows 365 als Touchpad oder auch als Walkie-Talkie und Webcam für Teams-Sitzungen eingesetzt werden.Vorerst steht das neue Windows 365-Erlebnis ausschließlich auf dem Lenovo ThinkPhone von Motorola zur Verfügung. Weitere Android-Smartphones dürften in Zukunft folgen. Zudem wird für die Nutzung ein Cloud-PC-Abonnement (via Microsoft 365) benötigt. Zwar soll bereits an einer günstigen Lösung für Pri­vat­kun­den gearbeitet werden, doch richten sich die Redmonder mit ihrem Angebot aktuell vorrangig an Business-Nutzer.Am Ende dürfte einmal mehr die Netzabdeckung und mobile Internet­geschwindigkeit via WLAN oder 5G darüber entscheiden, ob Remoter-Worker und Außendienstmitarbeiter in Zukunft auf ein Smartphone mit angeschlossenem Windows 365 Cloud-PC oder weiterhin auf ein klassisches Notebook oder Tablet mit nativer Windows 11-Installation setzen werden.