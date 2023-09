Google zeigt 3D-Bugdroid: Neuer Look fürs Android-Logo, neue Features

Google hat vor dem Start von Android 14 mit einem rundum erneuerten Android-Logo überrascht. Der Konzern zeigte jetzt einen neuen 3D-Look für das Android-Männchen, den Bugdroid. Und das ist noch nicht alles.

Android-Logo bekommt neuen Look

Neues Android-Logo - im "modernen" Look

Wallet, Wellness-Update und Sicherheits-Änderungen

In einem Blog-Beitrag erklärt das Android-Management , dass der neue Bugdroid "so dynamisch wie Android selbst" sein soll. Der aufgefrischte Bugdroid und das aktualisierte Logo werden später in diesem Jahr dann unter anderem auf Android-Geräten zu sehen sein.Zusammen mit dem neuen Look hat Google die Details des vierteljährlichen Android Feature Drop enthüllt. Das Hauptfeature ist ein neues Widget namens "Assistant At a Glance". Das lässt sich grob mit Assistent auf einen Blick übersetzen und erklärt die Funktion ganz gut: Es gibt eine Reihe hilfreicher Informationen wie Wetterwarnungen, Veranstaltungserinnerungen und Reiseupdates auf einen Blick, gesteuert von der KI.Zudem startet eine nützlich klingende Funktion für Barrierefreiheit, die in Kürze für Android verfügbar sein wird. Sie heißt Image Q&A auf Lookout. Dabei kann man Sprachbefehle verwenden oder Fragen eingeben, um mehr Details über KI-generierte Audiobeschreibungen von visuellen Inhalten zu erfahren. Google hat diese Funktion mit Blick auf blinde und sehbehinderte Menschen entwickelt.Ein weiteres Feature ist die Ergänzung im Google Wallet: In Kürze lassen sich Ausweise mit Barcodes und QR-Codes (wie Bibliotheks- und Fitnessstudioausweise) zu Google Wallet hinzufügen.Zwei weitere Neuerungen betreffen Google Fit-Aktivitäts- und Schlafdaten, die zu den persönlichen Routinen hinzugefügt werden, um Wellness-Ziele zu verbessern. Außerdem hat Google die Personal Safety App neu gestaltet, um es den Nutzern zu erleichtern, ihren Live-Standort zu teilen, die Umgebung aufzuzeichnen und den Notruf zu wählen.Diese Funktionen starten ab sofort auf dem Pixel 5, Pixel 5a und Pixel 4a. Sie werden in den nächsten Wochen auf den Geräten der Pixel 6- und Pixel 7-Serie sowie auf dem Pixel Fold landen.