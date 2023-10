Google Jamboard: Whiteboard-App & Geräte-Support werden eingestellt

Google möchte in der kommenden Zeit einen weiteren Dienst vom Markt nehmen. Die Whiteboard-App sowie der Support für das Smart-Display Jamboard werden bald eingestellt. Der Suchmaschinenkonzern möchte stattdessen auf Lösungen von Drittanbietern setzen.

Google

Jams werden später gelöscht

Zusammenfassung Google stellt Whiteboard-App und Support für Jamboard ein.

Abonnements für Jamboard-Gerätelizenzen enden am 30. September 2024.

Ab Oktober 2024 keine Administration von Jamboards über Verwaltungskonsole.

Integration von FigJam, Lucidspark und Miro in Google Workspace.

App wird Ende 2024 eingestellt, Datenzugriff danach nicht mehr möglich

Google bietet Bildungsinstituten Entschädigungen für gekaufte Hardware.

Das hat Google in seinem Blog bekannt gegeben. Sämtliche Abonnements für Jamboard-Gerätelizenzen laufen am 30. September 2024 aus. Sollte zuvor eine Verlängerung anstehen, wird diese zu einem anteiligen Preis bis zu dem Termin durchgeführt. Ab Oktober 2024 können Jamboards nicht mehr über die Verwaltungskonsole administriert werden. Alle Protokolldaten werden entfernt.Außerdem erhält das 55-Zoll-Jamboard keine Sicherheits- und Funktionsupdates mehr. Um wichtige Whiteboard-Tools weiterhin nutzen zu können, integriert Google FigJam, Lucidspark und Miro in Google Workspace. Das gibt Nutzern die Option, Inhalte in Drive zu speichern oder im Rahmen von Meetings zu teilen.Bis zum Ende des nächsten Jahres wird dann auch die Jamboard-App eingestellt. Ab dem 1. Oktober 2024 haben Nutzer nicht mehr die Option, neue Jams zu erstellen oder bestehende Jams zu bearbeiten. Das betrifft auch die Webversion sowie die Apps für Android und iOS. Bis zum 31. Dezember 2024 können Jams allerdings noch geöffnet und kopiert werden. Anschließend wird es nicht mehr möglich sein, auf die Daten zuzugreifen. Die Jams werden gelöscht und lassen sich nicht wiederherstellen.Damit keine Informationen verloren gehen, können Nutzer auf andere Dienste umsteigen und ihre Jamboard-Daten in FigJam, Lucidspark und Miro importieren. Ferner arbeitet Google direkt mit Bildungsinstituten zusammen, um die Organisationen für gekaufte Jamboard-Hardware zu entschädigen. Als Alternativen zu Jamboard stehen das Google Meet Series One Board 65 sowie das Desk 27 by Avocor zur Verfügung.