Android 14 wurde offenbar verschoben, Verwirrung auch bei Herstellern

Derzeit warten Nutzer gespannt auf die Veröffentlichung der finalen Version von Android 14, dieser Tage sollte eigentlich der Release des Quellcodes erfolgen. Eigentlich sollte das bereits der Fall sein, doch offenbar gab es bei Google eine signifikante Verschiebung.

September-Release von Android 14 wohl nicht zu halten

Neues Android-Logo - im "modernen" Look

Auch OEMs überrascht

Die Entwicklung von Android 14 lief schon die vergangenen Monate in aller Öffentlichkeit mehrerer offener Betas und Technikfans warten auch schon geduldig auf die Veröffentlichung des neuen Betriebssystems. Diese steht in der Regel im September an und es gibt auch bereits Hersteller, die einen konkreten Termin für ihre eigene (angepasste) Version genannt haben, allen voran OnePlus.Bei OnePlus sollte das Update auf Android 14 am 25. September starten. Das setzt natürlich eine Veröffentlichung seitens Google voraus und diese wurde eigentlich für Mitte dieser Woche erwartet. Doch wie Android Police berichtet, gab es statt einer - erwarteten bzw. erhofften, aber nie öffentlich bestätigten - Veröffentlichung der neuesten Hauptversion "nur" die Enthüllung eines neuen Logos sowie die Ankündigung eines vierteljährigen "Feature Drops".Offenbar gab es bei Google intern eine Verzögerung, diese dürfte auch den Zeitplan bei OnePlus durcheinanderwerfen. Laut dem Journalisten und Androids-Experten Mishaal Rahman wurde die Veröffentlichung des Quellcodes von Android 14 auf nächsten Monat verschoben."Diese Entscheidung scheint sehr spät getroffen worden zu sein, denn selbst die OEMs rechneten damit, dass die Veröffentlichung heute stattfinden würde", schreibt Rahman auf Twitter bzw. X . Den Herstellern wurde mitgeteilt, dass die in den Security Release Notes von Android 14 angeführten Schwachstellen am 4. Oktober angesprochen werden - das ist also wohl der neue Termin für Android 14.Der 4. Oktober ist auch ein zweiter Google-relevanter Termin, nämlich die Vorstellung des Pixel 8. Wenn es tatsächlich so kommt, dann wird es das erste Mal sein, dass Android zugunsten einer Pixel-Vorstellung verschoben wird.