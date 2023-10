Apple erwog DuckDuckGo als Suchmaschine für den privaten Modus

Derzeit findet in den USA eine große Kartelluntersuchung der Marktmacht von Google statt und im Zuge dessen kommen diverse Informationen zum Suchmaschinengeschäft ans Tageslicht. Das betrifft nicht nur Google, sondern auch Partner bzw. Konkurrenten.

Google dominiert das Suchmaschinengeschäft, das ist eine Feststellung, die man eigentlich schon lange nicht mehr explizit machen muss. Ein Kartellverfahren soll nun klären, ob und wie diese Macht unfair bzw. unlauter ist. Dabei kommen Partner, Kunden und auch Gegner zu Wort und auf Apple kann man wohl all diese Begriffe gleichzeitig anwenden.Denn der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino ist zwar in vieler Hinsicht ein Konkurrent des Nachbarn aus Mountain View (die beiden Hauptquartiere liegen gerade einmal eine 15 Minuten lange Autofahrt auseinander), in einigen Bereichen sind Apple und Google aber auch Partner. Das betrifft vor allem die voreingestellte Suchmaschine, denn wer diese auf iPhone und Co. nicht manuell umstellt, der sucht automatisch per Google.Dabei fließt zwischen Apple und Google viel Geld, denn Google lässt sich den Apple-Traffic sehr viel kosten. Doch das bedeutet nicht, dass sich die Unternehmen, allen voran Apple, nie nach Alternativen umsehen. So wurde unter anderem auch bekannt, dass Microsoft erwog, seine Suchmaschine Bing an Apple zu verkaufen, diese Idee aber letztlich aufgab.Ein ähnliches Ende nahm eine andere Idee, dieses Mal seitens Apple: Denn der iPhone-Hersteller hat in Erwägung gezogen, DuckDuckGo einzusetzen. Wie Bloomberg berichtet, dachte Apple darüber nach, die auf Privatsphäre fokussierte Suchmaschine dann zu aktivieren, wenn der Nutzer in den privaten Modus schaltet.DuckDuckGo-Chef Gabriel Weinberg sagte dazu aus, dass er sich mit dem für Safari verantwortlichen Apple-Manager John Giannandrea in den Jahren 2018 und 2019 rund 20 Mal getroffen bzw. telefoniert habe, um einen möglichen Deal zu besprechen. Laut Weinberg waren die Gespräche auch nahe am Abschluss, doch Apple entscheid sich letztlich dagegen - unter anderem, da man befürchtete, dass ein Teil der Nutzerdaten bei Microsoft landen könnten. Grund dafür ist, dass DuckDuckGo in Teilen auf die Bing-Suche zurückgreift.