Microsoft hat zum Auftakt der Partnerkonferenz Inspire Neuigkeiten für eine ganze Reihe der KI-gestützten Funktionen angekündigt. Zudem verriet der Konzern jetzt auch den Preis für den Microsoft 365 Copilot für Unternehmen - und der hat es in sich.

Copilot-Funktionen in Microsoft 365 wird teuer

Copilot als Zusatz-Abo

Microsoft 365 Copilot-System für Word, Excel, Teams uvm.

Beschreibung von Microsoft 365 Copilot Microsoft 365 Copilot stellt im Unterschied zu vielen KI-Anwendungen nicht nur eine, sondern Tausende von Funktionen zur Verfügung. Dafür greift Copilot auf Dokumenten, E-Mails, Kalendereinträge, Chats, Meetings und Kontakte zurück und kombiniert sie mit dem Arbeitskontext der Mitarbeitenden um umfassendere, relevantere und besser umsetzbare Antworten auf typische Businessfragen zu liefern. Microsoft 365 Copilot ist in die Apps integriert, die Millionen von Menschen täglich nutzen, darunter Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Microsoft 365 Copilot stellt im Unterschied zu vielen KI-Anwendungen nicht nur eine, sondern Tausende von Funktionen zur Verfügung. Dafür greift Copilot auf Dokumenten, E-Mails, Kalendereinträge, Chats, Meetings und Kontakte zurück und kombiniert sie mit dem Arbeitskontext der Mitarbeitenden um umfassendere, relevantere und besser umsetzbare Antworten auf typische Businessfragen zu liefern. Microsoft 365 Copilot ist in die Apps integriert, die Millionen von Menschen täglich nutzen, darunter Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams

Wer seit der Ankündigung des KI-Assistenten für die Office-Anwendungen darauf gewartet hat, wie teuer das Ganze wird, bekommt nun eine Antwort. 30 Dollar verlangt Microsoft künftig allein pro Nutzer und Monat für die Copilot-Funktionen in Microsoft 365. Bislang ist der Zugriff zur Beta-Version noch kostenlos. Microsoft 365 bietet den Copilot nur für Unternehmen an.Dieses Zusatz-Abonnement startet für Unternehmenskunden von Microsoft 365, die zu den E3-, E5-, Business Standard- und Business Premium-Kunden gehören. Dort kostet der reguläre Zugriff pro Nutzer und Monat schon allein zwischen 13 und 40 Dollar - der neue Copilot mit seinen KI-gestützten Funktionen macht damit Office-Anwendungen zwar einfacher und effizienter, jedoch auch deutlich teurer.Auf der anderen Seite hat Microsoft gezeigt, wie mächtig der Copilot ist. Er übernimmt Aufgaben wie das Zusammenfassen von Dokumente, das Erstellen von E-Mails oder Excel-Analysen in einem Bruchteil der Zeit, die ein Mitarbeiter ohne die KI-Funktion benötigen würde.Microsoft ist dementsprechend überzeugt, dass der Copilot ein großer Erfolg wird: "Wir stellen fest, dass die Begeisterung der Kunden für Copilot wächst, je mehr sie Copilot nutzen", so Yusuf Mehdi, Microsofts Leiter des Consumer Marketing, in einem heutigen Blogpost. "Bald wird niemand mehr ohne Copilot arbeiten wollen."Rund 600 Unternehmen sollen in der Betaphase den Copilot schon ausprobiert haben. Microsoft hat Milliarden in seine OpenAI-Partnerschaft investiert, um dies alles auf die Beine zu stellen.Eine weitere wichtige Information blieb der Konzern zur Inspire aber weiter schuldig: Es ist noch immer nicht bekannt, ab wann Unternehmen ein Copilot-Abo buchen können und ab wann der MS365-Copilot für alle Nutzer freigegeben wird.