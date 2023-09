KI & Co: Windows Copilot bei Microsofts September-Event im Fokus

Microsoft will seine Windows-bezogene Veranstaltung am 21. September nicht nur für die Ankündigung einiger aktualisierter Surface-Produkte nutzen. Laut Quellen aus dem Umfeld des Softwarekonzerns soll der Windows Copilot die Hauptrolle spielen.

Windows Copilot dürfte das Hauptthema des Microsoft-Events gegen Ende September sein. Dies berichtet Windows Central unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld von Microsoft. Zwar bekommen wir auch einige neue Surface-Geräte zu sehen, doch wird es sich dabei nur um Auffrischungen in Sachen Hardware handeln.Statt der Hardware will Microsoft die darauf laufende Software in Form von Windows 11 23H2 in den Mittelpunkt rücken, heißt es. Windows 12 dürfte hingegen keine Rolle spielen, so der Bericht. Stattdessen will Microsoft angeblich die Fähigkeiten des auf ChatGPT basierenden Windows Copilot bewerben, wobei ein Schwerpunkt auf Demonstrationen der Einbindung von Funktionen der Partner Spotify, Mem und Adobe liegen soll.Das dafür nötige Plugin-System soll daher ebenfalls auf dem Event präsentiert werden, bevor dann innerhalb weniger Wochen der Launch einer Preview geplant ist, in deren Rahmen wir dann auch die Plugins von Adobe & Co erstmals in größerem Rahmen testen können. Bisher hält sich das Unternehmen noch relativ stark zurück, was entsprechende Ankündigungen betrifft.Allerdings dürfte es in Sachen KI tatsächlich einige Neuerungen geben. Diese soll in den kommenden Monaten breiter getestet werden, wobei auch hier wieder die Fähigkeiten des KI-Chatbots und seine Plugins im Fokus stehen werden. Eine der Ankündigungen des Events wird laut dem Bericht sein, dass Copilot ab dem nächsten Jahr nicht mehr nur für Firmenkunden als Teil von Microsoft 365 , sondern dann wirklich allen Nutzern des aktuellen Betriebssystems zur Verfügung stehen soll.Weil KI-bezogene Anwendungen von dedizierter Hardware besser bewältigt werden können, Microsoft genau dies auch bei den neuesten Surface-Geräten zeigen. Angeblich bekommt zumindest das Surface Laptop Studio 2 nicht nur einen aktuellen Intel Core i7-Chip der "Raptor Lake"-Familie, mehr Ports, ein helleres Display und eine dedizierte Nvidia GeForce RTX 4050 spendiert, sondern auch eine Neural Processing Unit (NPU), mit der die neuen Funktionen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz optimal realisiert werden können.Einige dieser neuen KI-Funktionen könnten während des Events ebenfalls ihre Premiere feiern, wobei es sich um Features für Paint, die Windows-eigene Foto-App und das Snipping-Tool handeln soll.