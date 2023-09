Cyberpunk 2077: Das sagen die ersten Testberichte zu Phantom Liberty

Mit dem Update auf Cyberpunk 2.0 und dem Phantom Liberty-DLC erscheinen in den nächsten Tagen zwei große Releases für den beliebten Rollenspiel-Shooter von CD Projekt Red. Nun stehen auch die ersten Testberichte zur Erweiterung bereit - und das mit Glanzwertungen.

"Ein DLC, der jeden Eddie wert ist"

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Reviews im Überblick

Hype und Enttäuschung gehen bei CD Projekt Red und Cyberpunk 2077 Hand in Hand. Nach einem verkorksten Launch im Dezember 2020 entwickelte sich das Rollenspiel mit dystopischem Open-World-Setting schnell zum Liebling unter Sci-Fi-Fans. Nun stehen gleich zwei Updates für Night City und den Söldner V auf dem Programm.Cyberpunk 2077: Phantom Liberty erscheint als kostenpflichtiger DLC am 26. September und erweitert das Hauptspiel um den neuen Distrikt Dogtown samt neuer Story. Gleichzeitig fällt schon heute der Startschuss für das Update 2.0, mit dem ein vollständig überarbeitetes Skillsystem, Fahrzeugkämpfe, neue Cyberware und ein verbessertes Polizeisystem eingeführt werden.Der Grundstein für Phantom Liberty wird somit ab sofort gelegt. Zudem konnten internationale Pressevertreter bereits einen ersten Blick ins Spiel werfen. Nachfolgend sammeln wir für euch die Stimmen aus den ersten Testberichten. Vorab: Der DLC erreicht sowohl bei Metacritic als auch bei Opencritic einen Score von derzeit 88/100 Punkten.(Wertung - 90/100 Punkten): "Ich hatte sehr hohe, aber gleichzeitig auch keine Erwartungen an Phantom Liberty. Ich wusste, dass CDPR mich nicht enttäuschen wird, was die Story und die Charaktere angeht und habe mich einfach nur auf mehr von dem gefreut, was ich schon aus Cyberpunk 2077 kannte. Ich hätte aber niemals damit gerechnet, dass mich Phantom Liberty nochmal so stark überraschen kann, dass ich es stellenweise sogar besser finde als das Hauptspiel." ( Review lesen (Wertung - 90/100 Punkten): "Die Gefechte sind spaßiger, das Hacken umfangreicher, die Verfolgungsjagden ein wahnsinniger Chaosfaktor und darüber hinaus funktioniert auch endlich die Technik. Ein paar Mängel sind immer noch vorhanden, aber hey: Die kann man vielleicht dann beim Nachfolger anpacken, der ja bereits seit ein paar Monaten geplant wird." ( Review lesen (Wertung - div. Gold-Awards): "Cyberpunk 2077 nebst Phantom Liberty und Update 2.0 hat im Grunde nur noch wenig mit dem Spiel zu tun, das 2020 unfertig und viel zu früh auf den Markt gekommen ist und selbst das Hauptspiel profitiert ungemein von den zahlreichen Veränderungen. Inhaltlich hatte mich der Titel seinerzeit schon gefesselt, aber jetzt ist das eine ganz andere Hausnummer." ( Review lesen (Wertung - 9.0/10 Punkten): "Phantom Liberty bietet einen wunderschönen neuen Schauplatz, stark inszenierte Hauptmissionen, die sich genug von denen des Hauptspiels abheben und eine fantastische Geschichte. Kein Fan von Night City sollte dieses umfangreiche Addon verpassen!" ( Review lesen (Wertung - 9/10 Punkten): "Zwischen einer ausgefeilteren Erzählung mit exzellenten Darbietungen, klügeren Einblicken in das Cyberpunk-Genre und seine dystopischen Themen und einer deutlich verbesserten Spielerfahrung dank des frischen 2.0-Updates markiert Phantom Liberty ein neues Kapitel für Cyberpunk 2077 und ist endlich nahe an dem, was ich mir erhofft hatte, als ich mich vor drei Jahren zum ersten Mal zum Spielen hinsetzte." ( Review lesen (Wertung - 87/100 Punkten): "CD Projekt kann mit den großen Hunden mithalten, wenn es um filmische Geschichten geht, mit einer Qualität des Schreibens und des Weltenaufbaus, die ich dem gepriesenen First-Party-Lineup von Sony vorziehe. Seit ich das Spiel Ende 2020 zum ersten Mal besiegt habe, war ich gespannt darauf, was CD Projekt mit einer Cyberpunk 2077-Erweiterung anstellen würde, und Phantom Liberty ist ein großartiger Abschluss für die Welt, an der CD Projekt den größten Teil der letzten 10 Jahre gearbeitet hat." ( Review lesen (Wertung - 10/10 Punkten): "Phantom Liberty ist Cyberpunk 2077 von seiner besten Seite. CD Projekt Red hat die Lehren aus der ursprünglichen Veröffentlichung gezogen und sich auf die wichtigsten Teile konzentriert, um ein spannendes und beeindruckendes Erlebnis zu liefern, das nicht zu lange auf sich warten lässt. Und obwohl es sich in die ursprüngliche Geschichte einfügt, hinterlässt es einen bleibenden Eindruck, der meine Vorstellung von der Cyberpunk-Welt neu definiert hat." ( Review lesen (Wertung - Keine): "Phantom Liberty ist eine prägnante Zusammenfassung der besten Teile von Cyberpunk 2077 und all der Mühen, die es brauchte, um an diesen Punkt zu gelangen. Es reflektiert die Geschichte von V auf eine neue, aufschlussreiche Art und Weise, und es ist verrückt, dass es so gut ist, wie es ist, denn ich habe das Gefühl, gerade erst hier angekommen zu sein." ( Review lesen