Cyberpunk 2077: Diese Neuerungen bringt der Phantom Liberty-DLC

KI-Upgrade, Fahrzeugkämpfe

Nach einem etwas holperigen Start hat sich Cyberpunk 2077 schon längst zu einem durchaus guten Spiel entwickelt. Die demnächst erscheinende Erweiterung Phantom Liberty will die Cyberpunk-Erfahrung trotzdem noch einmal ein gutes Stück besser machen. Neben einer frischen Story wird es auch viele neue Features geben, die CD Projekt Red im Gamescom-Trailer näher vorstellt.In der neuen Kampagne müssen Spieler in der Rolle von V die NUSA-Präsidentin aus einer misslichen Lage retten und sich gleichzeitig aus einem Netz von Intrigen und Verrat befreien. Dabei darf (beziehungsweise muss) erstmals der Dogtown-Distrikt erkundet werden. Natürlich liefert Phantom Liberty aber auch eine breite Palette neuer Waffen und mehr als 100 zusätzlicher Items. Neu gestaltete Cyberware und Perks geben Spielern deutlich mehr Anpassungsoptionen an die Hand, was dann neue Vorgehensweisen ermöglicht. Beispielsweise können mit einem Katana Kugeln reflektiert werden.Die Gegner-KI wurde noch einmal überarbeitet, was sich auch bei der Polizei bemerkbar machen wird, die nun eine noch größere Herausforderung für Gesetzesbrecher darstellt. Außerdem sind nun Fahrzeugkämpfe möglich. Man kann also während der Fahrt schießen. Es gibt einen neuen Relikt-Skilltree und die Level-Obergrenze wird weiter erhöht.Wie CD Projekt Red auf der Gamescom außerdem verraten hat, werden viele der im Trailer gezeigten Neuerungen mit dem Update 2.0 auch in das Hauptspiel Einzug finden - und zwar kostenlos. Details wurden hierzu aber bisher nicht genannt.