CD Projekt Red kündigt Cyberpunk-Fortsetzung und Witcher-Trilogie an

Cyberpunk 2077 war alles andere als unumstritten, schließlich waren Entwicklung und Launch mit diversen Problemen verbunden. Dennoch wird es demnächst eine Fortsetzung geben, der polnische Entwickler CD Projekt Red hat zudem eine neue Witcher-Trilogie und mehr angekündigt.

Cyberpunk 2077 bekommt Sequel

The Witcher mal fünf

Ende des Vorjahres erschien mit Cyberpunk 2077 das vielleicht am meisten erwartete Spiel von 2022, die Veröffentlichung geriet aber zum Debakel. Denn zahlreiche schwere Bugs sorgten dafür, dass die Mischung aus Shooter und Rollenspiel bei vielen unspielbar war. In den darauffolgenden Wochen und Monaten hat der Entwickler aus Warschau die technischen Probleme aber in den Griff bekommen und mittlerweile präsentiert sich Cyberpunk 2077 als das gute bis ausgezeichnete Spiel, das es ursprünglich sein sollte.CD Projekt Red hat nun enthüllt, wie es weitergeht. In einem längeren bzw. mehrteiligen Video-Update zu Unternehmenszahlen, aber auch Projekten hat man enthüllt, dass eine Fortsetzung zu Cyberpunk 2077 in Planung bzw. Arbeit ist. Allzu konkret wurde CD Projekt Red dabei allerdings nicht und teilte mit, dass man das "Cyberpunk-Franchise weiter ausbauen und das Potenzial dieses düsteren Zukunftsuniversums weiter ausschöpfen" will.Zum bereits langer geplanten Multiplayer-Cyberpunk äußerte man sich indes nicht. Dennoch wurde angekündigt, dass die meisten neuen Spiele einen Mehrspielermodus mitbringen werden. Es ist deshalb denkbar, dass sich CD Projekt Red Multiplayer für die Fortsetzung von Cyberpunk 2077 aufhebt.Der polnische Entwickler und Publisher hat außerdem gleich drei neue Teile von The Witcher angekündigt. Details sind auch hier spärlich gesät, verraten wurde lediglich, dass das erste Spiel den Codenamen "Polaris" trägt und die Titel in einem Zeitraum von sechs Jahren veröffentlicht werden sollen.Dazu kommt noch ein Projekt namens "Canis Majoris": Auch dieses ist im Witcher-Universum angesiedelt, hat aber nichts mit der zuvor erwähnten Trilogie zu tun. Schließlich gibt es auch noch ein fünftes Witcher-Projekt namens "Sirius". Das letzte Spiel, das angekündigt wurde, nennt sich in der Vorabphase "Hadar", das ist ein vollständig neues Franchise. Details dazu wurden aber keine genannt, da sich dieses Projekt zum "frühsten Zeitpunkt des kreativen Prozesses" befindet.