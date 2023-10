Cyberpunk 2077 feiert derzeit eine Art zweiten Frühling, denn das Sci-Fi-Spiel konnte mit der Veröffentlichung der Erweiterung Phantom Liberty viele Sympathien zurückgewinnen. Das macht sich auch an den Verkäufen bemerkbar und wird auch eine Realserie zur Folge haben.

Der Start von Cyberpunk 2077 war einst alles andere als optimal, denn das damals lange erwartete Spiel kämpfte anfangs mit großen technischen Problemen. Mittlerweile ist das aber durchaus Schnee von gestern, denn mit Phantom Liberty hat der polnische Entwickler in gewisser Weise einen erfolgreichen Neustart durchgeführt. Man gab dieser Tage auch bekannt, dass 25 Millionen Kopien von Cyberpunk 2077 verkauft worden sind.Nun geht man einen Schritt weiter, denn zur bereits seit Längerem auf Netflix verfügbaren Anime-Serie Cyberpunk (via VG247 ): Edgerunners will CD Projekt Red nun auch das Realfilmgenre erschließen und erobern. Denn das Unternehmen aus Warschau hat eine Vereinbarung mit Anonymous Content unterzeichnet, diese soll eine Serie zu Cyberpunk 2077 produzieren und umsetzen.Anonymous Content ist ein in der Szene alles andere als unbekannter Name, denn man war in Vergangenheit für Serien wie Mr. Robot und True Detective verantwortlich, diese sind auch für Qualität und hohe Produktivität bekannt. Für die Entwicklung ist u. a. Chief Creative Officer David Levine zuständig, dieser hat zuvor bei HBO an Game of Thrones, Westworld und True Blood mitgearbeitet - ihm sind also fantastische bzw. Science-Fiction-Stoffe durchaus nicht fremd.Ideen oder Details zum Inhalt sind bisher nicht bekannt, da sich das Projekt erst in einer frühen Phase der Entwicklung befindet. Es soll sich allerdings um eine völlig neue Geschichte aus dem Cyberpunk-2077-Universum handeln, an dieser wird das Entwicklerteam des Spiels aber auch beteiligt sein. Derzeit sucht man noch einen hauptverantwortlichen Autor.