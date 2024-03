Gratis: Cyberpunk 2077 ab Donnerstag kostenlos spielbar

Der polnische Entwickler CD Projekt Red macht allen Spielefans ein Ostergeschenk. Denn das Action-RPG Cyberpunk 2077 wird demnächst kostenlos spielbar sein. Das hat das Studio in einem Post auf X angekündigt.

CD Projekt Red

Cyberpunk 2077 mit holprigem Start

Mittlerweile ein großartiges Spiel

Über Ostern kostenlos spielbar

Das Action-RPG von CD Projekt Red hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Zuerst als eines der meist erwarteten Spiele der letzten 10 Jahre gehypt, zeichneten sich schon während der Entwicklung einige Probleme ab. Als das Spiel dann kurz vor Weihnachten 2020 auf den Markt kam, gab es einen wahren Shitstorm, wie es auf Neudeutsch heißt.Denn das Spiel lief vor allem auf den Last-Gen-Konsolen PlayStation 4 und Xbox One so schlecht und war durch eine so große Anzahl von Bugs geplagt, dass Sony sich sogar gezwungen sah, Cyberpunk 2077 zwischenzeitlich komplett aus dem PlayStation Store zu nehmen. Ein noch nie zuvor dagewesenes Ereignis.Danach folgten jahrelange Bemühungen von CD Projekt, das Action-RPG zu reparieren. Mit dem im Spätsommer letzten Jahres erschienenen Patch 2.0 ist Cyberpunk 2077 nun endlich an der Stelle, an der es schon zur Veröffentlichung hätte sein sollen. Auch die Erweiterung Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, in der Hollywood-Star Idris Elba zu sehen ist, konnte Kritiker und Fans überzeugen.Jetzt will das polnische Entwicklerstudio wohl auch noch die letzten Zweifler überzeugen. Dazu kündigte CD Projekt auf X an, dass Cyberpunk 2077 über das Osterwochenende vom 28. März bis 1. April kostenlos spielbar ist. Insgesamt können Interessierte in diesem Zeitraum 5 Stunden in Night City verbringen. Das Angebot gilt auf der PlayStation 5 und den Xbox-Series-Konsolen. PC-Spieler schauen dieses Mal leider in die Röhre.Bei der kostenlos spielbaren Version handelt es sich allerdings nur um das Basis-Spiel. Die Inhalte der Erweiterung Phantom Liberty sind darin nicht enthalten. Bei einer maximal möglichen Spielzeit von 5 Stunden sollte das allerdings egal sein.Einen Vorab-Download für die kostenlose Variante von Cyberpunk im Rahmen dieses Angebots scheint es nicht zu geben. Zumindest war es bisher nicht möglich, das Spiel kostenlos herunterzuladen. Das geht wohl erst ab dem 28. März zur angegebenen Zeit.