Abgestraft: CD Projekt verliert seit Cyberpunk 2077 über 75 % Wert

Cyberpunk 2077 war mit riesigen Erwartungen verbunden - sowohl bei Gamern, als auch im wirtschaftlichen Sinne. Entwickler CD Projekt Red hat zwar gutes Geld verdient, die Börse zeigt sich aber nachhaltig enttäuscht. Sämtliche Kursgewinne der letzten fünf Jahre sind futsch.

CD Projekt Red: Der Börsenkurs erzählt die Cyberpunk-Geschichte

Fünf Jahre einfach weg

Wie kann man bei Millionen verkaufter Einheiten von einem Misserfolg sprechen? Ja, trotz des reichlich verpatzen Starts nahm Cyberpunk 2077 aus finanzieller Sicht einen guten Anfang. Doch schon 2021 drückte das Mega-Projekt wegen deutlich höherer Supportkosten aber mehr auf die Gewinnbilanz als erwartet. Wie jetzt Business Insider Poland (via VGC )analysiert, kann man die Auswirkungen der enttäuschten Erwartungen an der Börse nur als sehr drastisch bezeichnen.Im Sommer 2020 hatte sich CD Projekt Red an Ubisoft vorbeigeschoben und mit einer Bewertung von umgerechnet fast 8,4 Milliarden Euro zur wertvollsten Gaming-Firma der EU aufgeschwungen. Nach dem Release von Cyberpunk im Dezember 2020 kam dann nach einem letzten kurzen Aufschwung des Kurses eine langsame, aber stetige Talfahrt, die bis heute nicht zu stoppen ist. Aktuell wird der Entwickler noch mit knapp 2 Milliarden bewertet - mehr als 75 Prozent Kursverlust.Schaut man sich noch einen längeren Zeitraum an, wird die wahre Auswirkung des Kursverfalls noch deutlicher. Bis zu den ersten Ankündigungen von Problemen und Verspätungen hatte das Unternehmen über Jahre an Wert zugelegt, im Herbst 2020 zeichnet sich dann aber die Trendwende ab. Jetzt wird CD Projekt Red wieder zum selben Kurs gehandelt wie 2017, fünf Jahre Kursgewinne sind also verloren.Man darf sehr gespannt sein, wie sich der Kurs weiterentwickelt, CD Projekt Red hat mit Cyberpunk 2077 natürlich noch sehr große Pläne und wird hier weiter investieren. Allerdings kann man auch davon ausgehen, dass diese Investitionen deutlich kleiner ausfallen, als das bei einem durchschlagenden Erfolg der Fall gewesen wäre.