Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - Cinematic-Trailer zur Erweiterung

Neue Story mit Idris Elba

CD Projekt Red hat einen neuen Trailer zur Story-Erweiterung Phantom Liberty veröffentlicht, die noch in diesem Monat für Cyberpunk 2077 erscheint. In dem Video gerät der von Idris Elba gespielte Solomon Reed in eine äußerst unangenehme Situation.Cyberpunk 2077: Phantom Liberty erscheint am 26. September für den PC sowie die PlayStation 5 und Xbox Series X/S und wird dann eine ganze an Qualitätsverbesserungen und neuen Funktionen in das Sci-Fi-Rollenspiel des The Witcher-Studios einbringen. Dazu zählen ein verbesserter Fertigkeitsbaum, Fahrzeugkämpfe oder eine bessere Gegner-KI. Allerdings gibt es auch in Sachen Story reichlich Nachschub.In der neuen Kampagne verschlägt es Spieler dabei nach Dogtown, ein Stadtteil, der im Hauptspiel bislang bisher nicht zugänglich war. Als Cyberpunk V müssen diese dort die NUSA-Präsidentin retten, was alles andere als leicht werden dürfte. Als neuer Verbündeter tritt dabei der Agent Solomon Reed in Erscheinung.Diesen lernen wir im neuen Cinematic-Trailer nun etwas näher kennen und sehen, wie er von einer alten Verbündeten in eine Falle gelockt wird. All das passiert sieben Jahre vor den Ereignissen von Phantom Liberty und so dürfen wir davon ausgehen, dass Reed den Hinterhalt letztendlich überlebt hat. CD Projekt Red hat außerdem ein weiteres Video geteilt, in dem Idris Elba auf den neuen Trailer reagiert und noch etwas mehr die Szene verrät.