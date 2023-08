Cyberpunk-Rollenspiel in Berlin: Neuer Trailer zu Neo Berlin 2087

Cyberpunk 2077 in Berlin

Unter dem Titel Neo Berlin 2087 entsteht beim Elysium Game Studio derzeit ein Action-Rollenspiel, welches die deutsche Hauptstadt zum Schauplatz eines spannenden Cyberpunk-Abenteuers macht. Jetzt liefert ein neuer Trailer einen Vorgeschmack auf die Geschichte und zeigt außerdem, was uns in visueller Hinsicht erwartet.Spieler schlüpfen in Neo Berlin 2087 in die Rolle des talentierten Detektivs Nolan, der in Neo-Berlin den brutalen Mord am Chef der Polizeibehörde untersucht. Dabei kommt dieser einer großen Verschwörung auf die Spur, welche die ganze Stadt ins Chaos zu stürzen droht. Offenbar spielt dabei auch Natalie, die Tochter des Getöteten, eine entscheidende Rolle und muss daher schnellstmöglich gefunden und beschützt werden.Bei seinen Ermittlungen kann Nolan neben hochmodernen Technologien und individuell anpassbaren Waffen auch seine besonderen Fähigkeiten als Detektiv einsetzen. Beispielsweise ist möglich, in die Gedanken Verdächtiger einzudringen und auf diese Weise kostbare Informationen zu extrahieren. Gespielt wird abwechselnd in der Ego- und der Third-Person-Perspektive, wobei sich Mechaniken aus Rollenspielen, Stealth-Titeln und Shootern vermischen.Neo Berlin 2087 erscheint für den PC, die Xbox Series X/S und Sonys PlayStation 5 , ein Erscheinungsdatum gibt es bislang leider nicht.