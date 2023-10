Windows 12: Mitarbeiter dementiert Existenz, löscht Posts kurz darauf

Dass Microsoft an einem neuen Betriebssystem arbeitet, ist inzwischen kein Geheimnis mehr. Bisher nicht sicher ist allerdings, unter welchem Namen die nächste Windows-Generation erscheint. Ein Mitarbeiter hat die Existenz von Windows 12 auf X dementiert.

Windows 12 wohl modularer

Zusammenfassung Microsoft arbeitet an neuem Betriebssystem, Codename "Windows 24H2".

Das kommende Betriebssystem wird unter dem Codenamen "Windows 24H2" entwickelt und könnte somit in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres veröffentlicht werden. In der VMWare-Software ESXI Version 8 waren Hinweise enthalten, dass das Produkt unter der Bezeichnung Windows 12 auf den Markt kommen könnte. Dabei sollte jedoch berücksichtigt werden, dass Entwickler solche Bezeichnungen zu Testzwecken meistens selbst vergeben.Nun hat sich ein Microsoft-Mitarbeiter zu dem Thema geäußert und einen Beitrag auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) verfasst. Laut Windows Latest soll ein Programm-Manager bei Microsoft in mehreren Tweets "Windows 12 is not a thing" geschrieben haben. Sofern die Posts der Wahrheit entsprechen, ziehen die Redmonder den Namen also nicht in Betracht.Kurze Zeit nach der Veröffentlichung wurden die Beiträge allerdings wieder gelöscht. Die Posts können also nicht mehr abgerufen werden. Weshalb die Tweets offline genommen wurden, ist unklar. Vermutlich schreibt Microsoft seinen Mitarbeitern vor, aktuell nicht über das neue Betriebssystem zu reden. Es wäre aber auch denkbar, dass die Redmonder sich die Option offen halten möchten, das Upgrade tatsächlich Windows 12 zu nennen.Bereits im Frühjahr gab es viele Spekulationen rund um den Windows 11-Nachfolger . Die neue Generation soll deutlich modularer aufgebaut sein, sodass Windows auf vielen verschiedenen Plattformen verwendet werden kann. Das Teilprojekt soll unter dem Namen CorePC entwickelt werden und auch für schnellere Updates sorgen.