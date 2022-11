Windows 12 Wallpaper: KI baut Windows 12 Desktop-Hintergründe

Anfang des Jahres gab es eine Reihe an Gerüchten über Windows 12. Dann wurde es ruhig um das Thema. Bei der Suche rund um Neuigkeiten zum Windows 12-Update sind wir nun auf ein paar KI-generierte Wallpaper gestoßen, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Midjourney: KI erstellt erste Windows 12-Wallpaper

Was wissen wir über Windows 12?

Den Gerüchten zufolge will Microsoft wieder dazu übergehen, alle paar Jahre eine neue Windows-Version zu veröffentlichen, anstatt eine einzige Version mit jährlichen Funktionsupdates zu versorgen. Dementsprechend müsste auf Windows 11 dann Windows 12 folgen. Obwohl es noch keine offiziellen Einzelheiten über ein mögliches Windows 12-Update gibt, wird schon viel darüber diskutiert.Die Kollegen von BetaNews hatten bereits Midjourney, einen KI-basierten Text-zu-Bild-Generator ähnlich dem bekannteren Dall-E, mit Daten gefüttert, um Hintergrundbilder für Windows 12 zu erstellen.Das Ergebnis sind ziemlich verrückte, aber überraschend authentisch wirkende Hintergrundbilder, die das Windows 10 Logo mit neuen Hintergründen und Farbverläufen kombinieren. Das Ganze ist ziemlich grell und hat seinen eigenen Charme. Schmückt euren PC mit den Bildern von "Windows 12". Die Bilder findet ihr in hoher Auflösung bei BetaNews Microsoft soll laut der Gerüchteküche bereits im März 2022 mit der Arbeit an Windows 12 begonnen haben. Leaks zu den Änderungen gibt es allerdings bisher noch nicht.Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, bleibt offen, wann Windows 12 starten könnte. Zwischen dem Start von Windows 10 und Windows 11 lagen immerhin sechs Jahre. Es bleibt zu hoffen, dass Microsoft sich in den nächsten Monaten selbst einmal dazu äußern wird und dass wir dann weitere Details erfahren.