Nur wenige Tage nach dem offiziellen Start konnte Bethesda mit Starfield bereits mehr als sechs Millionen Spieler begeistern. Zeitgleich häufen sich in den sozialen Netzwerken die Meldungen über eine schlechte PC-Performance und viel zu hohe Systemanforderungen im Vergleich zu anderen, optisch hochwertigeren Spielen.Zwar konnten die Entwickler mit der "Creation Engine 2" ihre seit 11 Jahren existierende Basis deutlich verbessern, doch scheint die Optik für viele PC-Spieler die niedrigen Frameraten oft nicht zu rechtfertigen. Ein Großteil soll Probleme damit zu haben, trotz potenter Hardware stabile 60 Frames pro Sekunde (FPS) zu erreichen. Das Limit der Xbox Series X liegt zudem bei nur 30 FPS.In einem Interview mit Bloomberg wird Bethesdas Game Director und Executive Producer Todd Howard dahin gehend mit der Frage konfrontiert, warum man Starfield nicht besser für den PC optimieren konnte. In einer Steve Jobs würdigen "You're holding it wrong"-Manier (via The Verge ) gibt der für The Elder Scrolls, Fallout und Starfield verantwortliche Manager zu verstehen:"Das haben wir. Es läuft großartig. Es ist ein PC-Spiel der nächsten Generation. Wir treiben die Technologie wirklich voran, also musst du deinen PC für dieses Spiel vielleicht aufrüsten, aber es hat eine Menge toller Sachen zu bieten und die Fans reagieren großartig."Erste Benchmarks von ComputerBase zeigen, dass Starfield mit hohem Detailgrad und Auflösungen von 1920 x 1080 Pixeln (FullHD) bzw. 2560 x 1440 Pixeln (WQHD) im Optimalfall eine Grafikkarte vom Schlag der Nvidia GeForce RTX 4070 oder AMD Radeon RX 6800 respektive GeForce RTX 4070 Ti oder Radeon RX 6800 XT benötigt, um im Durchschnitt 60 FPS zu erreichen.Auch die CPU-Belastung ist ein Thema: Damit der Prozessor nicht zum Fla­schen­hals wird, sollte das System min­des­tens über Chips wie den AMD Ryzen 7 5800X oder Intel Core i5-12600K verfügen. Das Fazit der Kollegen: "Starfield fühlt sich bei ausreichend hoher Framerate schön fluf­fig an. Ausreichend hohe FPS zu er­rei­chen, ist allerdings schnell ein Problem."Bis zu weiteren Optimierungen seitens Bethesda, weiß sich die Starfield-Com­mu­ni­ty selbst zu helfen. Mittlerweile fügen Mods bereits die abseits von AMD FSR 2 fehlenden Upscaling-Technologien Nvidia DLSS 3 und Intel XeSS hinzu und für besonders schwache PCs haben Fans einen speziellen Kartoffel-Modus erstellt.