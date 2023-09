Starfield: Treiber-Update behebt gröbste Intel-Anzeige-Probleme

Intel hat neue Treiber-Updates herausgegeben, die jetzt den vollen Support für das lang erwartete Weltraum-Abenteuer Starfield hinzufügen sollen. Das ist auch nötig, denn viele Spieler berichteten nach dem Start der Early-Access-Phase über große Probleme.

Wenn Starfield nicht startet

Weitere Aktualisierungen

Diese Codes bringen God Mode, Credits & Items

Intel Treiber- und Support-Assistent Download

Zusammenfassung Intel veröffentlicht Treiber-Updates für Starfield

Spieler berichteten über Startprobleme und Systemabstürze

Intel Arc und Iris Xe Grafiktreiber Version 31.0.101.4672 verteilt

Hotfix-Update behebt Ladezeiten und Abstürze von Starfield

Weiterhin Probleme wie Spielinstabilitäten und Texturflackern

Weitere Aktualisierungen zur Problembehebung erwartet

In der vergangenen Woche berichteten wir von dem problematischen Start von Starfield für eine Reihe von Intel-Nutzern . Wie sich zeigte, ließ sich bei einigen Spielern Starfield gar nicht starten, andere berichteten von Aussetzern und Anzeigefehlern bis hin zu Systemabstürzen.Intel hatte sich schon früh in die Diskussion um die Probleme eingeschaltet und ein Update versprochen, was nun gestartet ist. Neu sind nun Intel Arc- und Iris Xe-Grafiktreiber in Version 31.0.101.4672 in der Verteilung.Es handelt sich dabei um ein Hotfix-Update, das unter anderem die Ladezeiten von Starfield sowie Abstürze behebt. Es soll aber weiterhin einige Probleme geben, dazu gehört Instabilitäten in einigen Spiele-Abschnitten und Flackern der Textur bei Lichtquellen. Ihr könnt das Update über die Windows-Update-Funktion erhalten, bei Intel laden oder mithilfe des Intel Treiber- und Support-Assistent suchen.Den Download-Link findet ihr auch am Ende des Beitrags oder im WinFuture-Downloadbereich . Das früher als "Intel Treiberaktualisierungs-Software" bekannte Tool zeigt außerdem die wichtigsten Informationen zur verbauten PC-Hardware an und unterstützt so bei der Ursachenforschung, wenn Probleme auftreten.Zudem stellt es die passenden neuen Updates zur Verfügung. In Kürze könnte es dazu noch weitere Aktualisierungen geben, denn es handelt sich ja zunächst nur um ein Hotfix-Update mit weiteren bekannten Problemen, die noch zeitnah behoben werden sollen.Das Online-Magazin Deskmodder berichtet zudem, dass Intel-Nutzer noch ein weiteres Update angeboten bekommen.Dabei handelt es sich um das Microsoft ASP .NET Core 7.0.7 - Shared Framework x64″ in Version 7.0.10. Dieses Update wird demnach auch angeboten, falls es bereits installiert wurde. Das gilt auch für die Version 7.0.7 für x64 der Microsoft Windows Desktop Runtime.