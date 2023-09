Starfield: Kreative Spieler bauen Enterprise, Millennium Falcon & Co.

Starfield-Spieler nutzen das umfangreiche Schiffsbauwerkzeug, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Bereits nach wenigen Tagen nehmen die Sci-Fi-Fans Platz auf ikonischen Raumschiffen, wie dem Millennium Falcon aus Star Wars und der Enterprise aus Star Trek.

Fliegen wie Han Solo, Picard und Peter Quill

Release am Mittwoch, Hype auf Steam

Zusammenfassung Starfield-Spieler nutzen Schiffsbauwerkzeug für kreative Gestaltung

Ikonische Raumschiffe aus Sci-Fi-Universen werden nachgebaut

Millennium Falcon und Enterprise bereits nach wenigen Tagen erstellt

Weitere Nachbauten: Serenity (Firefly), Normandy (Mass Effect), Pelican (Halo)

Offizieller Starfield-Release am 6. September, bisher nur Premium

Positives Feedback und hohe Spielerzahlen im Early Access

Starfield Premium-Upgrade führt Verkaufscharts im Microsoft Store an

Bereits zu Beginn legt Bethesda Starfield-Spielern sein durchaus mächtiges Tool zum Bearbeiten, Erweitern und Neugestalten von Raumschiffen ans Herz. Und während Otto Normalabenteurer seine Schilde ausbaut, die Feuerkraft erhöht oder den Antrieb verstärkt, sehen andere Sci-Fi-Fans eine neue Lebensaufgabe (im Spiel) vor sich.So zeigen viele Spieler mittlerweile auf Reddit TikTok und Co. ihre ersten Kreationen. Ganz ohne Mods bauen sie die Raumschiffe bekannter Sci-Fi-Universen nach. So entstand bereits wenige Tage nach Starfields Early Access Han Solos legendärer Millennium Falcon (Star Wars). Standesgemäß fliegen Spieler zudem mit einem Nachbau der Enterprise ( Star Trek ) durchs All.Darüber hinaus versucht man sich an der ebenso ikonischen Serenity aus der Sci-Fi-Serie Firefly, der Normandy aus dem Mass Effect-Universum, dem Pelican aus Halo oder auch der Milano aus der Guardians of the Galaxy-Filmreihe. Sogar Batmans Batwing möchten die kreativen Starfield-Spieler durchs Weltall reisen sehen, wie unter anderem auf dem TikTok-Kanal SpectreXgaming zu sehen.Weitere Kreationen dürften mit dem offiziellen Starfield-Release am 6. September (Mittwoch) folgen. Aktuell erhalten nur Besitzer der Premium- und Constellation-Edition Zugang zum Spiel. Der Hype rund um Bethesdas neues Sci-Fi-Rollenspiel scheint dabei weiter anzuhalten. Nicht nur fallen die Reviews größtenteils positiv aus, auch der Early Access scheint ein Erfolg zu sein.Auf Steam wurden in den letzten Tagen etwa 250.000 Spieler gemessen , die sich gleichzeitig im Universum aufhielten. Hinzu kommen die vielen Spieler, die Starfield vorab für die Xbox Series X|S und im Xbox Game Pass erworben haben. Im Microsoft Store liegt das Starfield Premium-Upgrade seit Wochen auf Platz 1 der Verkaufscharts.