Erstes Update für Starfield gestartet, neue Funktionen angekündigt

Bethesda hat das erste Update für Starfield nach dem Launch veröffentlicht. Die Version 1.7.29 bringt Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen mit sich - interessanter sind aber die Ankündigungen für neue Features.

Stellungnahme zum Launch

Spieler-Wünsche

Zusammenfassung Bethesda veröffentlicht erstes Update für Starfield nach Launch

Update bringt Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen

Entwickler planen jahrelange Updates und neue Features

Beliebte Fan-Wünsche, wie Stadtkarten, werden in Zukunft berücksichtigt

Kommende Patches beinhalten Helligkeits- und Kontrastkontrollen, HDR-Kalibrierung

Unterstützung für ultrabreite Monitore und Nvidia DLSS-Upscaling geplant

Bethesda arbeitet mit AMD, Nvidia und Intel an Treiberoptimierungen

Seit Kurzem können Xbox- und PC-Besitzer weltweit das neue Sci-Fi-Abenteuer Starfield spielen. Jetzt gibt es ein erstes Feedback zum Launch von Bethesda und dazu gleich noch einen Ausblick auf das, was Gamer noch alles erwarten dürfen.Starfield hat dabei schon einiges an Kritik einstecken müssen. Einiges davon nehmen sich die Entwickler nun tatsächlich zu Herzen und arbeiten eine Liste an Nutzerwünschen ab. Das Studio blickt zudem bereits jetzt weit in die Zukunft, denn es sind bereits jahrelange Updates geplant:"Zunächst einmal ein riesiges Dankeschön an alle, die Starfield spielen, und an ihre Unterstützung. Wir sind absolut überwältigt von der Resonanz und all dem, was ihr an dem Spiel liebt", erklärt das Unternehmen jetzt in einem Blog-Post . "Wir lesen auch all euer großartiges Feedback darüber, was ihr gerne verbessert oder dem Spiel hinzugefügt sehen würdet."Auch wenn einige der beliebtesten Fan-Wünsche, wie zum Beispiel die Verfügbarkeit von Stadtkarten, nicht sofort erfüllt werden, plant Bethesda das Spiel mit Updates und Features für "Jahre und Jahre" zu unterstützen. "Unsere Priorität liegt zunächst darin, sicherzustellen, dass alle Top-Blocker-Bugs oder Stabilitätsprobleme behoben werden, und die von vielen gewünschten Qualitätsmerkmale hinzuzufügen", fügt das Unternehmen hinzu.Die Starfield-Macher bestätigten, dass kommende Patches unter anderem eingebaute Helligkeits- und Kontrastkontrollen, HDR-Kalibrierung, einen FOV-Schieberegler und Unterstützung für ultrabreite Monitore beinhalten werden.Während einige Fans bereits die Nvidia DLSS-Unterstützung für den Titel gehackt haben , wird Bethesda auch die Upscaling-Technologie in einem zukünftigen Update implementieren.Ein von vielen gewünschtes "Lebensqualitäts"-Feature, eine Schaltfläche, mit der die Spieler das Essen, das sie auf ihren Reisen finden, einfach essen können, anstatt es zu lagern, ist ebenfalls geplant. Das Unternehmen arbeitet außerdem mit AMD, Nvidia und Intel an weiteren Treiberoptimierungen.