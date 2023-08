Wenige Stunden vor dem Early Access von Starfield ist jetzt das Review-Embargo gefallen und die ersten Testberichte der deutschen und in­ter­na­tio­na­len Presse liegen vor. Wir verschaffen euch einen Überblick und schauen auf die Wertung von Metacritic und OpenCritic.

In den letzten Wochen hat der Hype um Bethesdas neues Sci-Fi-Rollenspiel Starfield neue Dimensionen angenommen. Nun steht der Release kurz bevor und die ersten Testberichte sind erschienen. Die Review-Sammlung bei Metacritic sorgt dabei für einen soliden Score von 87 / 100 Punkten. Auch bei OpenCritic wird Starfield mit 87 / 100 Punkten bewertet.Wir haben uns die Reviews bekannter deutscher und internationaler Gaming-Medien angesehen und möchten euch die Experten-Meinungen zum Spiel nicht vorenthalten. Nachfolgend ein Überblick renommierter Pres­se­ver­tre­ter, die sich in den letzten Tagen intensiv mit Starfield beschäftigen konnten. Einige von ihnen dürften bestimmt für Diskussionsstoff sorgen.(Wertung - 81 Punkte): "Starfield ist nicht das Spiel geworden, das ich mir angesichts der Werbung im Vorfeld ausgemalt hatte. Es ist ein Bethesda-Rollenspiel wie wir es kennen, in Teilen mit neuem Anstrich, doch hinter den Kulissen existieren weiterhin die alten Stärken - und Schwächen - des Systems. Wer das akzeptieren kann, findet hier für die nächsten Wochen ein neues Zuhause. Alle anderen Rollenspiel-Fans sind mit Baldur's Gate 3 aktuell besser bedient." ( Review lesen (Wertung - 82 Prozent): "War ich nach den ersten zwei Spielstunden noch voller Euphorie, kam es danach zum Absturz und der Befürchtung: Das wird nichts. Starfield ist eine Enttäuschung ... und dann wendete sich das Blatt ein weiteres Mal. Wie hätte ich auch damit rechnen können, dass ausgerechnet mal die Hauptstory bei Bethesda zu den Highlights gehört? Oder dass der Zufallsfaktor der Planeten mir so sehr reingrätscht? Sobald man aber den Punkt erreicht, wo Starfield zündet, dann vergehen Stunden um Stunden und Nächte werden kürzer, als sie sein sollten." ( Review lesen (ohne Punktwertung): "Ist Starfield ein Meisterwerk? Nicht ganz und vielleicht reicht es auch nicht, Baldur's Gate III den Rang als (Rollen)spiel des Jahres abzulaufen, was vor allem an besagter Charakterdarstellung und Dialoginszenierung liegt. Es ist dennoch für mein Empfinden zumindest das bisher beste und reifste Spiel der Bethesda Game Studios. Kein anderer Titel der Entwickler ist so umfangreich, durchdacht, abwechslungsreich und komplett - und so fehlerfrei." ( Review lesen (Wertung - 7/10 Punkten): "Es ist nie ein gutes Zeichen, wenn jemand ein Spiel mit der Begründung empfiehlt, dass es nach mehr als einem Dutzend Stunden gut wird, aber das ist genau die Art von Spiel, die Starfield ist, und ich empfehle es. Es gibt viele Faktoren, die dagegen sprechen, und die Kombination aus unzusammenhängender Raumfahrt, nicht existierenden Karten, erschwertem Inventarmanagement und einer langsamen Einführung wichtiger Fähigkeiten hätte dem Spiel fast den Garaus gemacht." ( Review lesen (Wertung - 5/5 Sterne): "Starfield ist zweifelsohne ein Erlebnis, das die Spieler für die nächsten Jahre behalten werden. Es ist so inhaltsreich wie selten in der modernen Spielewelt und genau das, was sich die Leute, die seit Jahren verschiedene Versionen von Skyrim spielen, gewünscht haben. Es erfindet das Rad mit seinen Mechaniken nicht wirklich neu, aber fast alles, was es tut, macht es so gut, dass es ein wirklich fesselndes Erlebnis ist." ( Review lesen (Wertung - Editor's Choice): "Starfield ist nicht wirklich ein Spiel, das du spielst, um es abzuschließen. Es geht vielmehr darum, das Leben zu leben, das du in dem buchstäblichen Universum, das Bethesda geschaffen hat, führen willst. Was auch immer du zu tun gedenkst, du kannst es mit ziemlicher Sicherheit tun, und der Umfang ist in gewisser Weise eine Befreiung - du wirst wahrscheinlich nie alles sehen oder tun, also genieße einfach den Moment." ( Review lesen (Wertung - 75 Prozent): "Nach all dem Hype, der Hoffnung und der Vorfreude muss ich leider sagen, dass ich Starfield nicht so sehr liebe wie andere Bethesda-Rollenspiele. Es ist in vielerlei Hinsicht ähnlich, aber Starfield fühlt sich nie so fesselnd und mitreißend an wie Oblivion oder Skyrim oder so wild und seltsam wie die Fallout-Spiele." ( Review lesen