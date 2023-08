Microsoft verbockt den Start der neuen Emojis in Windows 11

Ausgerechnet die in der letzten Windows 11-Vorschau neu eingeführten Emojis machen jetzt Probleme im Dev-Kanal. Microsoft hat bestätigt, dass es einige Fehler in dem Build gab, die erst mit dem nächsten Update behoben werden.

Microsoft bestätigt Emoji-Bug

Fehlerbestätigung

Zusammenfassung Probleme mit den neuen Emojis in Windows 11-Vorschau

Fehler in Build 23531 bestätigt durch Microsoft

Unterstützung für Unicode Emoji 15 und COLRv1-Format betroffen

Fehlerbehebung mit nächstem Update geplant

Genauer Fehler und mögliche Folgen noch unbekannt

Unicode Emoji 15 und COLRv1-Format nach Update auf Build 23531 nicht verfügbar

Unicode Emoji 15 fügt 21 neue Emojis hinzu, COLRv1 ermöglicht 3D-ähnliche Emojis

Dadurch, so erklärt das Windows Insider-Team jetzt im Windows-Blog, stehen ein Teil der neu eingeführten Änderungen in Windows 11 Build 23531 derzeit gar nicht zur Verfügung.Angekündigt hatte Microsoft dabei mit dem Start am 25. August im Dev Channel die Unterstützung für Unicode Emoji 15 und das aktualisierte Farbschriftformat mit COLRv1-Unterstützung. Beides klingt zunächst weder nach großen oder spannenden Änderungen noch nach Potenzial für große Probleme.Irgendetwas ist bei diesen Änderungen aber schiefgegangen. Was genau passiert ist und ob der Fehler weiterreichende Probleme nach sich zieht, ist nicht bekannt. Im Windows-Blog kann man jetzt zumindest lesen, dass die Unicode-Emoji 15 anders als angekündigt doch nicht gestartet sind:"Die Unterstützung für Unicode-Emoji 15, die mit Build 23475 eingeführt wurde, und das aktualisierte Farbschriftformat mit COLRv1-Unterstützung, das mit Build 23506 eingeführt wurde, werden nach dem Update auf Build 23531 aufgrund eines Fehlers nicht mehr angezeigt. Dieses Problem wird in einem zukünftigen Flight behoben werden."Laut Microsoft sind diese Änderungen also im neuesten Dev-Build nicht verfügbar, aber die Entwickler arbeiten daran, das Problem in einem zukünftigen Update zu beheben. Vielleicht starten die Änderungen dann zum Ende dieser Woche. Unicode Emoji 15 fügt 21 neue Emoji hinzu, darunter bunte Herzen, weitere Handgesten, verschiedene Tiere, Pflanzen und Objekte.Das COLRv1-Format ermöglicht es Windows, reichhaltigere 3D-ähnliche Emoji anzuzeigen. Der Start für alle Nutzer dürfte noch in diesem Herbst erfolgen.