Windows 11: Neue Funktionen für Snipping Tool und Editor vorgestellt

Microsoft legt erneut Hand an die beiden Windows 11-Apps Snipping Tool und Editor (Notepad). Insider erhalten mit den neuen Preview-Versionen einen vereinfachten Zugriff auf Bildschirmaufnahmen und profitieren von einem automatischen Speichern.

Update für das Snipping Tool-Overlay

Automatisches Speichern von Editor-Sitzungen

Zusammenfassung Microsoft aktualisiert Windows 11-Apps Snipping Tool und Editor

Snipping Tool erhält vereinfachten Zugriff auf Videoaufnahmen

Neue Tastenkombination "Windows + Umschalt + R" für Videomodus

Unterstützung für Aufnahme von PC-Audio und Voice-Overs

Editor speichert Dokumente automatisch, Sitzung kann wiederhergestellt werden

Updates für Insider in den Kanälen Canary und Dev verfügbar

Rollout der Updates erfolgt in Wellen

Die für Insider zur Verfügung stehende Snipping Tool-Version 11.2307.44.0 fügt der App für Screenshots und Bildschirmaufnahmen unter Windows 11 eine neue, kombinierte Aufnahmeleiste hinzu. Wer das passende Overlay mithilfe der Drucken-Taste oder der Tastenkombination "Windows + Umschalt + S" öffnet, erhält nun neben den verschiedenen Snipping-Modi einen Umschalter von Bild- zu Videoaufnahmen.Zuvor musste das Snipping Tool per App geöffnet werden, um die Bild­schirm­auf­nah­men zu starten, nun ist sie im Overlay verankert. Passend dazu führt Microsoft die Tastenkombination "Windows + Umschalt + R" ein, um direkt im Videomodus zu landen. Weiterhin wird die Unterstützung für die optionale Aufnahme von PC-Audio und Voice-Overs eingeführt. Die Auswahl des Auf­nah­me­ge­räts (z.B. Webcam- oder separater Mikrofon) erfolgt innerhalb der App.Weiterhin erhält der Editor (Notepad.exe) ein praktisches neues Feature. Die App für simple Textverarbeitung speichert Dokumente nun automatisch. Somit kann der Editor jederzeit geschlossen und die vorherige Sitzung beim erneuten Öffnen wiederhergestellt werden. Die Wiederherstellung gilt sowohl für alle zum Zeitpunkt des Schließens geöffneten Registerkarten (Tabs) als auch für ungespeicherte Inhalte.Dabei der Hinweis von Microsoft: "Der gespeicherte Sitzungsstatus wirkt sich jedoch nicht auf Ihre Dateien aus, und Sie haben immer noch die Wahl, ob Sie ungespeicherte Änderungen an Dateien speichern oder verwerfen möchten, wenn Sie eine Registerkarte schließen." Auf Wunsch kann die neue Option in den Einstellungen des Editors deaktiviert werden.Die neuen Updates für das Snipping Tool und den Editor (Notepad.exe) stehen ab sofort für Windows 11-Insider in den Kanälen Canary und Dev zum Download bereit. Wie üblich erfolgt die Verteilung in Wellen, sodass nicht alle Insider so­for­ti­gen Zugriff erhalten. Da es sich um vergleichsweise kleine Änderungen handelt, dürfte der Rollout allerdings entsprechend beschleunigt vorangehen.