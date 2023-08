Windows 11: Neue Verwaltung von Systemkomponenten gezeigt

In dem jüngsten Canary-Build von Windows 11 versteckt sich eine neue Einstellungsseite für die Verwaltung von Systemkomponenten. Dort lassen sich Apps einfach löschen. Entdeckt wurden die Änderungen von einem aufmerksamen Nutzer.

Entfernen und Verwalten von Systemkomponenten

Systemkomponenten einfach löschen

ViVeTool GUI - Geheime OS-Features aktivieren

Zusammenfassung Neue Einstellungen für Systemkomponenten in Build 25926 versteckt.

Nutzer können über App/System auf Seite zugreifen.

Seite lässt Apps filtern, sortieren und löschen.

Einstellungsseite ist nicht standardmäßig aktiviert.

ViVeTool kann Funktionen freischalten, aber mit Risiken verbunden.

Microsoft wird mit nächstem Build mehr Nutzer testen lassen.

Microsoft hatte zwar zu dem Build 25926 einen Beitrag im Windows-Blog veröffentlicht, dort aber nichts zu der neuen Einstellungsseite erwähnt.Es geht dabei konkret um den Abschnitt "Systemkomponenten". Der X-Nutzer PhantomOfEarth hatte zwei Screenshots gepostet, die die neuen Seiten zeigen. Über die Einstellungen-App/System kommt man nun zu dem Punkt "Systemkomponenten". Dazu schreibt Microsoft "Entfernen und Verwalten sie Systemkomponenten auf Ihrem PC". Wer diesen Menüpunkt Aufruf kommt auf eine Seite, die installierte System-Apps anzeigt.Diese Liste lässt ich dann filtern und sortieren. Z jeder Anwendung werden Informationen aufgeführt, wie beispielsweise das Datum der letzten Aktualisierung und zur Größe der Installation. Laut PhantomOfEarth lassen sich in diesem Bereich dann Apps mit wenigen Klicks löschen, die sich bisher nur mit winget oder gar nicht entfernen ließen.Diese neue Einstellungsseite zur Verwaltung von Systemkomponenten ist in dem Canary-Build nicht standardmäßig aktiviert. Bei Neowin gibt es deshalb den Tipp, mithilfe des ViVeTools die "versteckten" Funktionen freizuschalten. Das Verwenden solches Tools wie dem ViVeTool sind aber auch mit Risiken verbunden, dass das System durch ein nicht vorhergesehenes Problem unbrauchbar gemacht wird.Microsoft wird aber sicherlich mit einem der nächsten Insider-Builds mehr Windows 11-Nutzer die neue Verwaltung testen lassen, falls das Konzept nicht wieder fallen gelassen wird. Im Zweifel reicht also ein wenig Geduld, bis die Systemkomponenten-Verwaltung bei jedem Nutzer ankommt.