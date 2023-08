Windows 11: Änderung von Standard-Apps wird ab September einfacher

Microsoft verspricht, die Einstellungen für Standard-Apps unter Windows 11 deutlich zu verbessern. Nun zeigen sich die ersten Änderungen im Release Preview Kanal. Ein finaler Rollout des Updates wird Ende August als Vorschau und letztendlich am Patch Day im September erwartet.

"Vertrauenswürdige Windows-Systemdialoge"

Kontrolle statt One-Click-Lösung

Zusammenfassung Microsoft verbessert Einstellungen für Standard-Apps in Windows 11

Kritik der Nutzer an komplizierter Handhabung

Microsoft verspricht mehr Kontrolle über "Erlebnis"

Neue Tools für App-Entwickler

Einfachheit von Windows 10 nicht zurück

Update KB5029351 im Release Preview Channel

Rollout Ende August und Patch Day im September

Mit der Einführung von Windows 11 zog Microsoft aufgrund neuer Einstellungen für Standard-Apps die Kritik der Nutzer auf sich. Was unter Windows 10 mit einem einfachen Knopfdruck erledigt war, geht bis dato mit einer teilweise komplizierten Handhabung für verschiedene Dateiformate und Szenarien einher. Nicht nur für Otto Normalverbraucher ein Krampf, auch für App-Entwickler.Gerade in Bezug auf Änderungen am Standard-Browser bekam Microsoft den Unmut der Windows 11-Nutzer zu spüren und gab im März erneut weitere Ansätze bekannt, um "den Menschen die Kontrolle über ihr Windows-PC-Erlebnis zu geben." Versprochen werden "konsistente, klare und vertrauenswürdige Windows-Systemdialoge und -Einstellungen", um in Zukunft Standard-Anwendungen einfacher steuern zu können.Im Detail stellt Microsoft App-Entwicklern neue Tools (Deep Link URI) bereit, um ihre Nutzer noch schneller in passende Einstellungen zu führen, die für das Aktivieren als Standard-App benötigt werden. Beim Wechsel des Standard-Browsers wäre es dann unter anderem möglich, dass Chrome, Firefox, Brave, Opera und Co. diese direkt während der Installation nutzen können.Die unter Windows 10 bekannte Einfachheit kehrt damit allerdings nicht zurück. Noch immer steht Otto Normalverbraucher vor dem Problem, in den Ein­stel­lun­gen mit unbekannten Dateiformaten und Linktypen in Berührung zu kommen, in denen sich die Redmonder weiterhin vorrangig mit Microsoft Edge einnisten."Apps können Funktionen anbieten, die den Benutzer zu dem entsprechenden Dialog oder der entsprechenden Einstellung führen, aber der Benutzer hat letztendlich die Kontrolle über seine Entscheidungen", sagt Microsoft.Mit dem Windows 11 Build 22621.2213 (KB5029351) sollen die Änderungen zum Einsatz kommen. Das Update fügt laut Patch Notes "neue Funktionen hinzu, die sich auf die Standard-Anwendungen auswirken." Da sich der Build bereits im Release Preview Channel befindet, kann ein Rollout Ende August über die Windows-Update-Funktion angestoßen werden. Die automatische Installation erfolgt zum Patch Day am 12. September.