Gerüchten zufolge beginnt Apple in diesem Jahr mit der Umstellung vom Lightning- zum USB-C-Anschluss beim iPhone. Nun werden diese Gerüchte untermauert - und zwar durch mehrere Bilder, die das angebliche iPhone 15-Bauteil mit dem Anschluss zeigen sollen.

iPhone-Bauteile von nicht bestätigter Herkunft

Unterschiede bei der Datenübertragung

Zusammenfassung Man erwartet, dass neue iPhones mit USB-C ausgestattet werden.

Bilder zeigen USB-C-Anschluss an flexiblen PCB-Komponententeilen.

Wechsel erfolgt, um EU-Vorschriften zu erfüllen.

Pro-Modelle sollen schnelle Datenübertragungen unterstützen.

Nur MFi-zertifiziertes USB-C-Zubehör soll unterstützt werden.

iPhone-Event vermutlich am 12. oder 13. September.

Bilder füttern Gerüchteküche mit "Beweisen" für USB-C-Start.

Die Bilder zeigen nicht das iPhone 15 selbst, sondern lediglich den USB-C-Anschluss, also ein angebliches ein Bauteil der kommenden iPhone-Generation.Zu sehen sind bei den Fotos die USB-C-Anschlüsse, die an den flexiblen PCB-Komponententeilen angebracht sind. Die Abkürzungen auf den Bildern stehen für Standard-iPhone 15 ("15"), iPhone 15 Plus ("15pls") und iPhone 15 Pro Max ("15pm"), an denen sie zum Einsatz kommen werden.Die Detailaufnahmen wurden von den Leakern @lipilipsi und @John011235 beim Kurznachrichtendienst X geteilt. Ihre Echtheit lässt zwar derzeit nicht bestätigen, die Bilder füttern nun aber wieder die Gerüchteküche mit neuen "Beweisen" für den anstehenden USB-C-Start bei den iPhones. Bislang hat Apple noch den selbst entwickelten, also proprietären Lightning-Anschluss beim iPhone genutzt und nur beim iPad auf USB-C umgestellt.Es wird erwartet, dass in diesem Jahr allen neuen iPhone-Modelle mit USB-C ausgestattet sein werden. Zuverlässige Quellen, darunter Bloomberg und der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo, haben bereits früh vorhergesagt, dass Apple diese Änderung vornehmen wird. Ganz freiwillig erfolgt dieser Wechsel allerdings nicht. Die Umstellung wird es Apple ermöglichen, die neuen Vorschriften bezüglich der Lademöglichkeiten der Europäischen Union zu erfüllen Bisher geht die Gerüchteküche davon aus, dass nur die iPhone 15 Pro-Modelle schnelle Datenübertragungen (also mit höherer Geschwindigkeit) unterstützen werden, während die Standard-iPhone 15-Modelle weiterhin USB 2.0-Geschwindigkeiten bieten - also die gleichen wie bei Lightning.Laut des Leakers ShrimpApplePro werden die iPhone 15-Modelle offiziell nur USB-C-Zubehör unterstützen, das durch das Apple Made for iPhone (MFi)-Programm zertifiziert ist . Die MFi-USB-C-Zertifizierung könnte auch genutzt werden, um Funktionen wie Schnellladung und Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung auf von Apple zugelassenes Zubehör zu beschränken.Das iPhone-Event soll übrigens vermutlich am Dienstag, 12. September, oder am Mittwoch, 13. September, stattfinden.