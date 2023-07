iPhone 15 Pro: Apple kommt randlosem "Traum-iPhone" immer näher

In gut einem Monat wird Apple seine neuesten iPhones vorstellen und die Berichte zu den neuen Modellen werden immer spezifischer - einen echten Leak hat es bisher aber noch nicht gegeben. Aktuell kann man aber interessante Informationen zum iPhone 15 Pro erfahren.

Randlos? Noch nicht ganz, aber ein Schritt in diese Richtung

Zusammenfassung Apple stellt Anfang bis Mitte September neue iPhones und Watches vor.

Experte Mark Gurman: iPhone 15 Pro geht Richtung "Traum-iPhone".

Rand schrumpft von 2,2 auf 1,5 Millimeter.

Neue Technologie "LIPO" für Pro und Pro Max.

Preisanhebung bei Pro-Modellen durch Titan und teureres Kamerasystem.

Anfang bis Mitte September stellt der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino seine neuen Smartphone-Modelle vor und das bedeutet für Experten, Leaker und andere Insider viel Arbeit. Denn viele Apple-Fans wollen natürlich möglichst früh erfahren, wie die nächsten iPhones aussehen und was sie leisten.Selbsterklärte Experten und Insider gibt es viele, wenigen davon kann man aber tatsächlich das Prädikat "zuverlässig" verleihen. Dazu zählt auf jeden Fall Mark Gurman, der Apple-Experte, der für das Wirtschaftsportal Bloomberg tätig ist. Dessen guter Draht nach Cupertino ist unbestritten, weshalb man auch seinen jüngsten Informationen Glauben schenken darf bzw. sollte.Laut Gurman wird Apple im September nicht nur neue Smartphones präsentieren, sondern auch Watches. Dabei sollen die Änderungen an den Smartwatches zwar "bescheidener" ausfallen, dafür soll aber das neue Smartphone-Lineup "ein weiterer Schritt in Richtung des Traum-iPhones" sein, so der Apple-Kenner.Laut Gurman träumen die Apple-Designer schon lange von einem Gerät, das (vorn) wahrhaft nur aus dem Display besteht, also ohne Ränder und Lücken für Sensoren und Kameras. Mit dem iPhone 15 werde Apple diesem Ziel einen weiteren Schritt näher kommen, heißt es. Ganz randlos wird das nächste iPhone aber nicht sein, der Rand soll aber von 2,2 auf 1,5 Millimeter schrumpfen. Das betrifft jedoch nur die Pro-Variante, die Displays des Pro und des Pro Max werden in einer neuen Technologie namens Low-Injection-Pressure-Over-Molding (intern "LIPO" genannt) hergestellt.Gurman schreib in der aktuellen Ausgabe seines Power-on-Newsletters außerdem, dass Kunden eine "kleinere" Anhebung der Preise erwarten sollten, zumindest bei den Pro-Modellen. Das liegt an der Umstellung auf einen Titanrahmen und ein teureres Kamerasystem.