iPhone 15: Apple plant offenbar, keine Leder-Hüllen mehr zu verkaufen

Für Hersteller wie Apple sind Schutzhüllen ein gutes Geschäft und viele Kunden greifen hier gerne zu Leder. Doch offenbar plant der kalifor­ni­sche Hersteller, künftig auf den Verkauf dieses speziellen Zubehörs zu verzichten. Die Gründe dafür sind noch unbekannt.

iPhone 15 wird im September vorgestellt

Leder-Alternative denkbar

Zusammenfassung Apple will wohl keine Leder-Schutzhüllen mehr verkaufen.

Neue iPhone 15-Modelle werden bald vorgestellt.

Apple könnte alternatives Hüllenmaterial einführen.

Leder-Schutzhüllen sind lukratives Zusatzgeschäft für Apple.

Umwelt- und Tierschutzgründe könnten für Entscheidung ausschlaggebend sein.

Autobranche setzt bereits auf Leder-Alternativen und verbessertes Kunstleder.

Bereits in wenigen Wochen wird der Hersteller aus dem kalifornischen Cupertino seine neuen Smartphones vorstellen, genauer gesagt werden es die Varianten des iPhone 15 sein. Im Zuge neuer Geräte werden für deren Käufer auch neue Hüllen notwendig und viele bevorzugen hier echtes Leder.Doch laut einem Bericht von 9to5Mac wird Apple selbst für das iPhone 15-Lineup keine Hüllen aus Leder mehr herstellen und anbieten. Auch andere Insider bestätigen, dass Apple diesen Schritt gehen wird. Das ist natürlich bislang nicht offiziell angekündigt worden, entsprechend kann man auch noch nichts über die Hintergründe dieses Schritts sagen.Eine Erklärung dafür ist, dass Apple die Einführung eines alternativen Hüllenmaterials plant. Es wäre laut 9to5Mac überaus ungewöhnlich, dass das Unternehmen auf dieses sicherlich lukrative Zusatzgeschäft verzichtet. Denn selbst kleine Änderungen am Design machen den Kauf neuer Schutzhüllen erforderlich. Und dabei sind die Spannen mehr als ordentlich, denn die Hüllen kosten in der Herstellung verhältnismäßig wenig, werden aber für 69 Euro und mehr verkauft.Es ist aber möglich, dass Apple eben ein anderes Premiummaterial als Ersatz einführen wird. Grund für diese Entscheidung ist vermutlich auch die Umwelt, denn neben Tierschutzaspekten hat Leder auch einen erhöhten CO₂-Fußabdruck. 9to5Mac verweist deshalb auf den Umstand, dass zahlreiche Hersteller aus der Autobranche im Premium-Segment zuletzt auf Leder-Alternativen bzw. verbessertes Kunstleder umgestiegen sind.