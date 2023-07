Apple iPhone 15 (Pro): Erster Analyst spricht über konkrete Preise

Mit der Einführung der iPhone 15-Familie im Herbst sollen auch die Preise für Apples Smartphones steigen. Während die Gerüchteküche brodelt, spricht ein Analyst nun erstmals über konkrete Preise für das iPhone 15, iPhone 15 Pro und deren Plus- und Max-Varianten.

Preiserhöhung um bis zu 200 US-Dollar

iPhone 15: 799 USD (unverändert)

iPhone 15 Plus: 899 USD (unverändert)

iPhone 15 Pro: Bis zu 1099 USD (aktuell 999 USD)

iPhone 15 Pro Max: Bis zu 1299 USD (aktuell 1099 USD)

Was heißt das für den deutschen Markt?

Zusammenfassung Analysten-Prognose: 100-200 US-Dollar mehr als iPhone 14 Pro

Apple-CEO: Kunden sind bereit, sich finanziell zu strecken

Gerüchteküche brodelt: stagnierender Smartphone-Absatz

Vorsicht bei Prognosen: Kurs Euro/USD und MwSt. beachten

iPhones in USA aktuell deutlich günstiger als in Deutschland

Seit Monaten sprechen Apple-Experten nicht nur über die möglichen technischen Details der neuen iPhone-15-Modelle, sondern vor allem über eine anstehende Preiserhöhung. Zuletzt von Bloomberg-Reportern im Zuge eines weiterhin hohen, aber stagnierenden Smartphone-Absatzes prognostiziert ( wir berichteten ), wird nun explizit über die Preise gesprochen.Zu Wort meldet sich Tim Long, Analyst bei der britischen Bank Barclays, dessen Informationen aus Gesprächen mit Zulieferern in Asien stammen sollen. In einer "Research Note" an Investoren (via MacRumors ) rechnet Long mit einer Preiserhöhung von bis zu 100 US-Dollar im Vergleich zum aktuellen iPhone 14 Pro. Für das iPhone 15 Pro Max würden demnach sogar 200 US-Dollar mehr fällig werden.Nicht immer treffen die Prognosen von Analysten ein. Entsprechend sollten die vorliegenden Informationen mit Vorsicht genossen werden.Neben der im Preis enthaltenen Mehrwertsteuer (MwSt.) dürften die iPhone 15-Preise in Deutschland vor allem abhängig vom Kurs zwischen Euro und US-Dollar sein. Dieser hat sich in den letzten Monaten erholt, womit die Preiserhöhung im Optimalfall nicht im Verhältnis 1:1 weitergegeben wird.Aktuell liegt die UVP eines iPhone 14 hierzulande bei 999 Euro. Schlägt man für 799 US-Dollar in den Vereinigten Staaten zu, berechnet den Euro-Kurs und berücksichtigt die Mehrwertsteuer, landet man derzeit bei ca. 868 Euro. Unter gleicher Berücksichtigung liegt das US-Modell des iPhone 14 Pro Max bei 1193 Euro, während in Deutschland 1449 Euro berechnet werden.Genug Luft zwischen den umgerechneten US-Preisen samt deutschem Steuersatz (19 Prozent) und Apples aktuell gültiger unverbindlicher Preisempfehlung, um einer Preiserhöhung im Zuge des iPhone 15 (Pro)-Launch im Herbst aus dem Weg zu gehen. "Ich glaube, die Leute sind bereit, sich (finanziell) noch mehr zu strecken...", steht hingegen als Aussage von Apple-CEO Tim Cook im Raum.