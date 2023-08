Apple iPhone 15 (Pro): Neue Details zu Prozessor, Grafik und RAM

Wenige Wochen vor dem Marktstart des neuen iPhone 15 (Pro) bringen Leaks weitere Details zur Ausstattung ans Tageslicht. Derzeit im Fokus: der Apple A17 Bionic. In der Gerüchteküche kursieren diverse Spe­zi­fi­ka­tionen in Bezug auf Taktraten, Kerne, Arbeitsspeicher und Co.

Apple A17 Bionic: Mehr Kerne, höherer Takt

Bis zu 15 Prozent mehr Leistung erwartet

Weitere Eckdaten des iPhone 15 (Pro)

Zusammenfassung Apple A17 Bionic: 3 nm, 6 CPU- & GPU-Kerne, 3,70 GHz, 6 GB LPDDR5-RAM

iPhone 15 Pro: Performance-Plus von 10-15%, Stromverbrauch um 30% gesenkt

USB-C, schmalere Displayrahmen, Titan-Gehäuserahmen

Speicher- & Kamera-Upgrades, Periskop-Zoom & 2-TB-Modell

iPhone 15: abgelegte Hardware des iPhone 14 Pro

Apple-Keynote voraussichtlich am 12./13. September 2023

Auch in diesem Jahr erwarten Apple-Experten einen zweigleisigen Kurs des Unternehmens. So dürfte das "günstigere" iPhone 15 mit dem älteren A16-Chip ausgestattet und das Pro-Modell vom neuen Apple A17 Bionic angetrieben werden. Auf X/Twitter zeigen sich nun weitere Details zum neuen System on a Chip (SoC), das von TSMC erstmals im 3-nm-Verfahren hergestellt wird.Schenkt man den Ausführungen des schon oft mit Apple-Leaks in Verbindung gebrachten @URedditor Vertrauen, wird der Chip des iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max über jeweils sechs CPU- und GPU-Kerne verfügen. Im Vergleich dazu bringt der aktuell im iPhone 14 Pro (Max) verbaute Apple A16 nur fünf Kerne für die Grafikeinheit mit.Gleichzeitig soll Apple die Taktrate seiner Prozessoren verbessern - von 3,46 GHz (A16) auf 3,70 GHz (A17). Mit einem Upgrade des Arbeitsspeichers auf 8 GB oder mehr rechnet der Leaker hingegen nicht. Seinen Quellen zufolge wird auch das neue iPhone 15 Pro mit 6 GB LPDDR5-RAM ausgeliefert.Sollten sich die Leaks und Gerüchte rund um den Apple A17 Bionic bestätigen, dürfte die anstehende iPhone-Keynote (vrsl. am 12. oder 13. September 2023) den Leistungsanstieg der iPhone 15 Pro-Modelle im Vergleich zum iPhone 14 Pro wie üblich werbewirksam in den Fokus rücken.Die Kollegen von MacRumors gehen davon aus, dass Apple ein Performance-Plus von 10 bis 15 Prozent erreichen und den Stromverbrauch gleichzeitig um bis zu 30 senken könnte. Höhere Geschwin­dig­keiten bei gesteigerter Effizienz, vor allem dank des neuen Her­stel­lungs­pro­zes­ses. Ob am Ende die Akku­laufzeit profitiert, bleibt abzuwarten. Hier hat schließlich auch die Software ( iOS 17 ) ein Wörtchen mitzureden.Neben dem Einsatz des neuen Apple A17 rechnen Analysten mit einem Wechsel vom traditionellen Lightning-Anschluss hin zum zeitgemäßen USB-C. Ebenso soll eine optische Frischzellenkur mit schmaleren Displayrahmen und einem Gehäuse­rahmen aus Titan geplant sein. Zu guter Letzt dürften Speicher- und Kamera-Upgrades ( Periskop-Zoom und 2-TB-Modell ) auf der Tagesordnung stehen.Ein Großteil der neuen Ausstattung wird den Pro-Modellen vorbehalten sein, während das klassische iPhone 15 die abgelegte Hardware des iPhone 14 Pro erhält. Die offizielle Bestätigung erwarten wir üblicherweise erst zur Apple-Keynote, die voraussichtlich am 12. oder 13. September 2023 ansteht.