So schnell soll das iPhone 15 Pro im WLAN surfen dank Wi-Fi 6E

Die meisten Android-Flaggschiffe unterstützen bereits Wi-Fi 6E, das inzwischen sogar in einigen Mittelklasse-Handys wie dem Galaxy A54 zu finden ist. Apple hat die Technologie bisher nur beim iPad Pro und MacBook, aber noch nicht beim iPhone. Mit dem iPhone 15 soll sich das ändern.

Vorteile von Wi-Fi 6E auf dem Apple iPhone 15 Pro

Wi-Fi 6E oder Wi-Fi 6 Extended (802.11ax) wurde zwar bereits 2019 verabschiedet und ist damit kein komplett neuer Funkstandard. Aber es gibt eben doch ein paar interessante Verbesserungen gegenüber dem "normalen" Wi-Fi-6-Standard. Aber natürlich muss auch das komplette Ökosystem Wi-Fi 6E unterstützen - man benötigt also neben einem entsprechenden Smartphone beispielsweise auch einen kompatiblen Router wie den Google Nest WiFi Pro.Was die Unterschiede und Vorteile angeht, so nutzt Wi-Fi 6E zusätzlich auch das 6-GHz-Frequenzband. Das reguläre Wi-Fi 6 ist dagegen auf die weitverbreiteten Frequenzen von 2,4 GHz und 5 GHz beschränkt. Gerade in Ballungsräumen soll das zusätzliche Frequenzband für eine stabilere Verbindung und eine schnellere Datenübertragung sorgen. Einerseits ist das Band derzeit noch relativ frei, andererseits hat das 6-GHz-Band auch dank eines breiteren Frequenzbands deutlich mehr Platz für Geräte als das 2,4- oder 5-GHz-Band.Der Bericht zu Wi-Fi 6E in der nächsten iPhone-Generation stammt übrigens von prominenten Barclays-Analysten (via MacRumors ). Diese vermuten, dass der verbesserte Funkstandard exklusiv für das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max erhältlich sein wird. Die Standardmodelle iPhone 15 und iPhone 15 Plus bleiben wohl mit dem älteren Verbindungsstandard ausgestattet - und womöglich eben auch mit dem letztjährigen Apple-A16-SoC.Ob es der neue Funkstandard dann mit dem iPhone 16 in die gesamte Modellreihe schaffen soll, wurde noch nicht kolportiert. Beachtet aber, dass das noch neuere Wi-Fi 7 dank des neuen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 bereits in einigen Android-Geräten wie dem OnePlus 11 zum Einsatz kommt. Apple ist hier also bereits ein ganzes Stück hinterher.Würdet Ihr 2023 noch ein Smartphone, Tablet oder Notebook ohne Wi-Fi 6E kaufen - oder gar ohne Wi-Fi 7? Ich bin gespannt auf Eure Meinung in den Kommentaren!