Apple: Vorstellung des iPhone 15 (Pro) am 13. September erwartet

Die Vorstellung des iPhone 15 (Plus) und iPhone 15 Pro (Max) ist nur noch wenige Wochen entfernt. Schenkt man den jüngsten Hinweisen Vertrauen, wird die nächste Apple-Keynote am 13. September statt­finden, gefolgt von einem zeitnahen Marktstart der Smartphones.

Urlaubssperre für Provider-Mitarbeiter

Ausstattung und Preise des iPhone 15 (Pro)

Je näher das Apple-Event im September rückt, umso mehr verdichten sich die Gerüchte rund um den offiziellen Keynote-Termin. Den Informationen von 9to5Mac zufolge soll die Vorstellung der neuen iPhone-15-Familie für die dritte Septemberwoche geplant sein, genauer gesagt für den 13. September 2023.Mehrere Quellen sollen den Kollegen bestätigt haben, dass diverse Mobilfunkanbieter ihre Mitarbeiter derzeit anweisen, sich den 13. September freizuhalten und keinen Urlaub einzureichen. Grund dafür sei eine "wichtige Smartphone-Ankündigung". Der Termin an einem Mittwoch würde in jedem Fall in Apples Keynote-Schema passen.Hält der US-amerikanische Hersteller darüber hinaus auch an seinen Gewohnheiten für den Marktstart fest, könnten die Vorbestellungen für das iPhone 15 (Plus) und iPhone 15 Pro (Max) am 15. September starten und die Auslieferung ab dem 22. September erfolgen. Zeitgleich rechnen Analysten damit, dass es bei einigen Modellen zu Lieferverzögerungen kommen könnte.In der Gerüchteküche steht derzeit vor allem das iPhone 15 Pro (Max) im Mittelpunkt. Die Pro-Modelle sollen in diesem Jahr von schmaleren Displayrändern und dem Wechsel vom Lightning-Port auf USB-C profitieren. Außerdem dürfte Apple vom derzeit genutzten Edelstahlrahmen auf eine Variante aus Titan umschwenken. Das iPhone 15 (Plus) hingegen könnte die Notch ablegen und auf die pillenförmige Dynamic Island setzen.Technisch soll Apple den klassischen Upgrade-Weg gehen und seine beiden Modellreihen weiterhin in zwei Leistungsklassen unterbringen. Entsprechend würde das iPhone 15 Pro auf den neuen A17-Chip setzen, während das iPhone 15 den Apple A16 aus dem letzten Jahr erhält. Ebenso werden Verbesserungen bei der Kamera in Aussicht gestellt, etwa beim optischen Zoom (Periskop-Objektiv).Zu guter Letzt könnte im Vergleich zum iPhone 14 (Pro) eine Preiserhöhung anstehen. Analysten gehen davon aus, dass Apple zumindest am Heimatmarkt die Preisschraube um bis zu 200 US-Dollar nach oben dreht.