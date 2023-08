iPhone-Update: Apple gibt zweite Beta für iOS 17 frei - das ist neu

Apple hat die zweite Public-Beta-Version für iOS 17 und iPadOS 17 freigegeben. Jetzt startet unter anderem Notizen mit verbesserter PDF-Unterstützung, iMessage mit Standort-Freigabe und neue Coop-Features für Freeform.

Apple hatte einen Ausblick auf die neuen Möglichkeiten und Funktionen von iOS 17 bei der Entwicklerkonferenz WWDC Anfang Juni gezeigt . Ein Teil der gezeigten Neuerungen lässt sich bereits ausprobieren, denn jetzt ist das zweite Update im öffentlichen Beta-Kanal für iOS und iPadOS veröffentlicht worden.Der neue Build trägt die Nummer 21A5291j. Updates für iPadOS, tvOS und watchOS 9 sind ebenfalls verfügbar.Viele Details zu den Update-Inhalten sind bisher noch nicht durchgesickert. Die Änderungen betreffen scheinbar nur Fehlerbehebungen und Verbesserungen, neue Funktionen wurden vor drei Wochen bereits gestartet . Es gibt aber Verbesserungen und neue Optionen in den einzelnen Apps, wie Freeform, Nachrichten und Notizen.iOS 17 wird eine Vielzahl neuer Funktionen mit sich bringen, die das Benutzererlebnis auch in einzelnen Apps verbessern werden.Die Teilnahme am Beta-Programm ist kostenlos und setzt eine einmalige Anmeldung zum Programm unter beta.apple.com/sp/de/betaprogram vom dementsprechend unterstützten Gerät voraus.Das gilt im Übrigen für alle Beta-Versionen, die Apple testet, also für iPhone iPad , Watch, Mac und TV. Nutzer müssen dafür ihre Apple ID hinterlegen und erhalten dann das Update automatisch über die Aktualisierungsfunktion. Auch neue Versionen kommen dann automatisch auf das Gerät.Die neue Beta-Version ist ab sofort für registrierte Nutzer als Over-the-Air-Aktualisierung verfügbar. Das Testen von Vorab-Versionen erfolgt immer auf eigenes Risiko und sollte nicht auf dem Produktivsystem laufen. iOS 17 wird im Herbst mit den weiteren Updates für iPadOS, macOS und watchOS starten. Einen genauen Termin gibt es noch nicht, traditionell dürften die Aktualisierungen im September starten.