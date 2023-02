iPhone 15 mit USB-C: Bestimmte Funktionen nur mit "offiziellen" Kabeln

Apple soll mit dem iPhone 15 die Möglichkeiten strenger limitieren, welche Funktionen mit einem angeschlossenen Kabel möglich sind. Der erwartete USB-C-Anschluss soll nur mit Apple-eigenen Kabeln umfassend genutzt werden können.

Das meldet das Online-Magazin 9to5mac und bezieht sich dabei auf einen Bericht, der im Weibo-Netzwerk veröffentlicht wurde. In letzter Zeit gab es bereits viele Diskussionen über Apples angeblich bevorstehende Umstellung auf USB-C beim iPhone 15.Die Änderung wird erfolgen, um den Änderungen im EU-Recht zu entsprechen. Daher ist auch die Frage, wie Apple das umsetzen wird und was der USB-Port zu bieten hat. In einem kürzlich auf Weibo veröffentlichten Beitrag heißt es nun, dass Apple eine Lightning-kompatible integrierte Leiterplatte entwickelt hat, die neben USB-C verwendet werden soll.Diese Platine könnte dann steuern, welche Funktionen ein Kabel oder ein angeschlossenes Gerät mit USB-C ausführen kann. Sobald der Port benutzt wird, werden dann abhängig vom Kabel bestimmte Funktionen aktiviert oder deaktiviert.Es besteht so die Möglichkeit, dass USB-C-Kabel nur langsames Laden mit anderem Zubehör unterstützen. Oder das andere Funktionen, wie z. B. das Betreiben von externen Displays damit eingeschränkt werden.Das Ganze ist natürlich derzeit nur ein Gerücht. Es könnte aber sehr gut sein, dass Apple nur originale Apple-Kabel beziehungsweise nur durch das Unternehmen zertifizierte für bestimmte Funktionen freigibt. Das wäre allerdings auch recht ungewöhnlich: Der USB-C-Anschluss am iPad, die Apple TV-Fernbedienung oder die Thunderbolt-Anschlüsse an den verschiedenen Macs von Apple sind nicht nur auf von Apple zertifiziertes Zubehör beschränkt. Aber: Schon jetzt erkennt ein iPhone durch eine Sicherheitsfunktion in iOS, ob zum Beispiel ein Ladekabel genutzt wird, das vertrauenswürdig ist.