Tüftler bringt Windows 11 auf Bastel-PCs mit ARM-CPU von Rockchip

Einem auf Single-Board-Computer (SBC) spezialisierten Entwickler ist es offenbar endlich gelungen, Windows 11 auf einem solchen Bastler-Computer mit einer ARM-CPU von Rockchip zum Laufen zu bekommen.

Windows 11 bereits fast vollständig nutzbar

Zusammenfassung Entwickler erfolgreich: Windows 11 auf SBC mit ARM-CPU zum Laufen gebracht

WoR-Project: Verwendung von Windows 10/11 auf Raspberry-Pi-Serie

Funktioniert: Desktop, Geräte, Virtualisierung, Android-Subsystem

Benchmark-Resultate: Geringer als auf PCs, aber beeindruckend

Rockchip RK3588: 4x Cortex-A55, 4x Cortex-A76

Radxa

Wie Mario Balanica auf Twitter mitteilte, hat er es geschafft, die ARM-Variante von Windows 11 auf einem Radxa Rock 5B Single-Board-Computer nutzbar zu machen. Das Ganze ist Teil seines WoR-Project, das sich eigentlich der Verwendung von Windows 10 und 11 in ihren Vollversionen auf Bastel-Computern der Raspberry-Pi-Serie verschrieben hat.Zuletzt beschäftigte sich Balanica aber wohl vor allem damit, seine Erfahrungen aus der Arbeit mit RPi-Varianten auf andere Plattformen zu übertragen, sodass er jetzt erstmals zeigt, wie Windows 11 Professional auf einem Board mit Rockchip RK3588 SoC genutzt werden kann. Seinen Angaben zufolge funktioniert Windows 11 auf dem chinesischen Octacore-Chip bereits beeindruckend gut.So ist nicht nur der Desktop in vollem Umfang auf dem System nutzbar, sondern auch die meisten Onboard-Geräte inklusive der PCI-Express-Unterstützung funktionieren bereits ebenso wie die Virtualisierung, sodass auch das Android Subsystem für Windows schon verwendet werden kann. Für Tüftler ergibt sich aus Balanicas Arbeit eine weitere Option, Windows 11 in der ARM-Variante auf ungewöhnlichen Plattformen zu nutzen.Erste Benchmark-Resultate legte Balanica ebenfalls vor, wobei diese natürlich im Vergleich zu sonst mit Windows 11 verwendeten PCs gering ausfallen, aber angesichts der Art der hier verwendeten Plattform durchaus beeindruckend sind.Der Rockchip RK3588, welcher auf dem Radxa Rock 5B im Einsatz ist, bietet vier ARM Cortex-A55- und vier Cortex-A76-Kerne, die maximal 2,4 Gigahertz erreichen, in diesem Fall aber wegen noch zu überwindender Einschränkungen nur mit maximal 1,2 GHz arbeiten. Wie genau Balanica Windows 11 auf dem SBC von Radxa zum Laufen bekommen hat und ob sich die Methode auch durch Dritte relativ simpel nutzen lässt, will er in der kommenden Zeit über seine Website und das dazugehörige GitHub-Repository veröffentlichen.