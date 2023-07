Microsoft testet optionale Windows-Updates mit neuen Funktionen

Kurz nach der Freigabe des Patch-Day-Updates für den Juli 2023 startet Microsoft bereits die Vorschau-Versionen für den August. Updates für Windows 10 und Windows 11 sind ab sofort als Preview für Windows Insider verfügbar.

Diese Updates starten

Windows Insider Vorschau

Windows 10 22H2, KB5028244, Version 19045.3269

Windows 11 22H2, KB5028254, Version 22621.2066

Windows 11 21H2, KB5028245, Version 22000.2243

Zusammenfassung Microsoft startet Vorschau-Updates für Windows 10 & 11

Windows 10: Reines Wartungs-Update, keine Neuerungen

Windows 11: Mehrere Funktionen & Verbesserungen

Updates manuell installierbar, Patch-Day im August

Wartungs- & Sicherheits-Updates werden getrennt verteilt

Nützliche Tipps & Tricks im Überblick

Wie gehabt werden die optionalen Windows-Updates erst in der vierten Woche des Monats für alle Nutzer freigegeben. Jetzt startet die Vorschau-Version für jeden, der am Insider-Programm teilnimmt.Neuerungen werden laut den ersten Informationen dieses Mal für Windows 10 nicht angeboten. Es handelt sich um ein reines Wartungs-Update. Sicherheitsrelevante Änderungen werden erst im August vorgestellt.Ganz anders ist das bei den Windows 11-Versionen. Microsoft hat mehrere neue Funktionen und Verbesserungen in Arbeit. Dazu gehört ein Update für das Handwriting Software Input Panel (SIP), die Handwriting Engine und die Handwriting Embedded Inking Control. Außerdem gibt es eine Änderung für die sogenannten Windows Push Notification Services (WNS). Es macht die Verbindung zwischen dem Client und dem WNS-Server zuverlässiger.Wer möchte, kann die Updates manuell installieren und von den Änderungen profitieren.Die neuen Versionen sind sogenannte Vorschau-Updates für die optionalen Updates. Microsoft hatte diese Updates früher unter dem Begriff "C-Updates" zusammengefasst. Die darin enthalten Änderungen werden - wenn nichts dazwischenkommt - zum Patch-Day im August dann automatisch an alle Nutzer verteilt.Microsoft startet die Verteilung der optionalen Updates allerdings nicht wie bei den sicherheitsrelevanten Updates auf einen Schlag. Optionale Updates werden über die Windows Update-Funktion mit angeboten.