Xiaomi bringt erstes Windows 11-Tablet mit Snapdragon ARM-Prozessor

Der chinesische Hersteller Xiaomi steigt mit dem Xiaomi Book S 12.4 erstmals in den Markt für ARM-basierte Windows-Geräte ein. Das 2-in-1-Tablet lässt sich mit einem andockbaren Tastatur-Cover wie ein Surface zu einer Art Laptop machen und verwendet einen Snapdragon-Chip

Die weitere Ausstattung

Das Xiaomi Book S 12.4 hat, wie der Name schon verrät, ein 12,4 Zoll großes Display, bei dem es sich um ein LCD handelt, das mit 2560 x 1600 Pixeln auflöst und im 16:10-Format gehalten ist. Das Gerät kann optional auch mit einem Stylus namens Xiaomi Smart Pen bedient werden, so dass auch druckempfindliche Stifteingaben möglich sind.Unter der Haube steckt hier der Qualcomm Snapdragon 8cx Gen2, also der achtkernige High-End-SoC für Windows-PCs, den der US-Chipkonzern schon 2020 präsentiert hatte. Mittlerweile gibt es mit dem Snapdragon 8cx Gen3 zwar einen stärkeren Nachfolger, doch dieser ist bisher nicht im Markt angekommen und wird noch nicht in einem Endkundenprodukt angeboten. In Sachen Leistung darf man hier also keine Wunder erwarten, auch wenn auf dem Windows-Tablet von Xiaomi immerhin 64-Bit-Anwendungen unter Windows 11 nativ eingesetzt werden können.Xiaomi verbaut acht Gigabyte Arbeitsspeicher und verpasst dem Book S grundsätzlich 256 GB internen Flash-Speicher. Auf ein integriertes 4G- oder 5G-Modem muss man leider verzichten, so dass das Xiaomi-Tablet nicht als "Always Connected PC" mit ständiger Internetverbindung gilt. Zur weiteren Ausstattung gehören ac-WLAN, Kameras mit 13 und 5 Megapixeln und ein Kopfhöreranschluss sowie ein MicroSD-Kartenslot.Die Verbindung zu Peripheriegeräten wird über einen USB Typ-C-Port hergestellt, wobei dank DisplayPort auch externe Monitore möglich sind. Der Akku des Xiaomi Book S 12.4 bemisst 38 Wattstunden und soll damit 13,4 Stunden maximale Laufzeit ermöglichen. Der Preis liegt bei 699 Euro, wobei es sich dabei um ein Start-Angebot handelt, bevor ab Mitte Juli 799 Euro für das Gerät inklusive beigelegtem Cover, aber ohne Stift fällig werden sollen.