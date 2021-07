Microsoft Office & Teams: Mehr als 1800 neue 3D-Emoji vorgestellt

Microsoft arbeitet aktuell an einem um­fang­rei­chen Redesign für seine Emoji. Demnächst sollen über 1800 Emoji im 3D-Design zur Verfügung stehen. Bei der Hälfte der Emoji handelt es sich um animierte Smileys. Die Emoji werden in die Office-Apps und in Teams eingebaut.

Microsoft möchte Clippy zurückbringen

Rollout in den kommenden Monaten

Wie Microsoft gegenüber The Verge betont hat, soll mit den "strahlenden Farben" der neuen Emoji der Arbeitsalltag des Nutzers bereichert werden. Die dreidimensionale Dar­stel­lung soll für ein modernes Aussehen sorgen. Bei den 3D-Emoji handelt es sich den Red­mon­dern zufolge um eine "Erweiterung der eigenen Menschlichkeit" und um "ein wichtiges Kommunikations-Werkzeug". Einige Smileys verfügen um Animationen, um Konversationen deutlich lebhafter und dynamischer gestalten zu können.Für viele Nutzer dürfte das neue Büroklammer-Symbol das Highlight des Emoji-Updates sein. Wie wir bereits berichtet haben , wird die aktuelle Schwarzweiß-Grafik durch den aus Windows XP-Zeiten bekannten Assistenten Karl Klammer ersetzt. Der Helfer dürfte den meisten Anwendern unter dem Namen Clippy bekannt sein. Die Änderung scheint bei vielen Nutzern positiv anzukommen. Der Ankündigungs-Tweet hat bereits mehr als 150.000 Likes erhalten.Wann die neuen 3D-Emoji erscheinen, ist aktuell noch nicht bekannt. Es wäre denkbar, dass die Smileys in den kommenden Monaten schrittweise in die verschiedenen Microsoft-Pro­duk­te integriert werden. Zunächst dürften die Betriebssysteme Windows 10 und Windows 11 sowie Microsoft Teams an der Reihe sein. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen sich die 3D-Emoji dann in Outlook und Office-Apps wie Word, Excel und PowerPoint finden lassen.