Teams: Microsoft verteilt lang erwartete 3D-Emojis für Windows 11

Die lang erwarteten 3D-Emojis feiern unter Windows 11 ihre Premiere. Nutzer von Microsoft Teams erhalten innerhalb einer neuen Insider Preview-Version Zugriff auf über 1800 Fluent Emojis, die unter anderem in Chats, Kanälen und in Reaktionen verwendet werden können.

3D-Emojis vorerst nur in den Teams Preview-Versionen

Microsoft

Wie die Redmonder in einem Blog-Beitrag bestätigen, wird ab sofort das neue Fluent Emojis-Update für Microsoft Teams verteilt. Hunderte Emojis werden dabei aufgefrischt, um eine "moderne und reizvolle" Version der bisherigen Symbole darzustellen. "Die meisten der bisherigen Teams-Emojis werden neu interpretiert, aber es gibt auch einige neue Emojis! Alle skintone-fähigen Emojis werden weiterhin 6 Skintone-Optionen haben" gibt Microsofts Kaushal Mehta zu verstehen.Sämtliche Emojis im Chat und in den Channels von Microsoft Teams werden auf den neuen Fluent-3D-Stil aktualisiert und mit passenden Animationen versehen. Gleiches gilt für die getätigten Reaktionen auf Nachrichten, auch jene in Live-Meetings. Bisher zeigen sich die Neuerungen lediglich in der Preview-Version des beliebten Kommunikations-Tools. Ist der eigenen Teams-Account an ein Unternehmenskonto gebunden, kann es zudem sein, dass die neueste Insider-Vorschau im Vorfeld von einem befähigten IT-Administrator freigeschaltet werden muss.Mit der Einführung der 3D-Emojis kommt Microsoft einem Versprechen nach, das man bereits im Juli 2021 gegeben hatte. Innerhalb von Microsoft Office und Windows 11 wollten sich die Redmonder von einem flachen 2D-Look verabschieden und auf ein neues Design umschwenken. Bisher fehlte allerdings jede Spur vom modernen Look, der scheinbar erst jetzt die Entwicklungsphase mit vielen Hürden überwinden konnte. Nicht zuletzt sorgte das Interesse der Windows 11-Nutzer am 3D-Design der Emojis für eine Umsetzung, die zwischenzeitlich ad acta gelegt wurde.