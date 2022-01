Jetzt doch: Microsoft möchte Windows 11 mit 3D-Emoji ausstatten

Schon im letzten Jahr wurde bekannt, dass Microsoft an neuen 3D-Emoji für Windows 11 arbeitet. Die Redmonder hatten das Betriebssystem jedoch nur mit den 2D-Versionen ausgeliefert und dementiert, ein Update bereitstellen zu wollen. Nun sollen die 3D-Emoji doch noch kommen.

Aktuell nur 2D-Emoji in das Betriebssystem eingebaut

Kein genaues Erscheinungsdatum genannt

Obwohl Microsoft bereits einige neue Emoji im Fluent-Design in Windows 11 eingebaut hatte, handelt es sich bislang ausschließlich um 2D-Versionen der Grafiken. Im Oktober hatte der Senior Program Manager des Windows Insider-Programms, Brandon LeBlanc, in einem Tweet bestätigt, dass in Windows 11 zunächst ausschließlich die 2D-Varianten zum Einsatz kommen sollen. Das könnte sich in den nächsten Monaten allerdings doch noch ändern.Der Microsoft-Designer Nando Costa hat erklärt , dass die Redmonder aktuell weiterhin an den 3D-Versionen der Emoji arbeiten. In einem Beitrag auf LinkedIn (via Deskmodder ) betont er, wie viel Arbeit in die neuen Symbole eingeflossen ist. Das zuständige Team soll die Smileys ein Jahr lang gestaltet und getestet haben. Trotzdem konnten die 3D-Emoji bisher nicht fertiggestellt werden.Wann sich die 3D-Versionen schlussendlich in dem Redmonder Betriebssystem finden lassen, bleibt noch offen. Nando Costa hat lediglich bestätigt, dass Microsoft noch an den neuen Emoji arbeitet. Einen genauen Zeitpunkt für den Rollout hat er hingegen nicht genannt. Es wäre denkbar, dass die überarbeiteten Smileys im kommenden Halbjahr in die ersten Insider-Builds integriert und im Rahmen der Windows 11 22H2 ausgeliefert werden. Bis dahin müssen die Nutzer noch auf die 2D-Emoji zurückgreifen.