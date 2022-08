Microsoft stellt mehr als 1500 seiner 3D-Emoji unter Open Source

Anfang des Jahres hat Microsoft nach einigen Verzögerungen seine neuen 3D-Emoji verteilt und nun hat man eine Neuerung dazu bekannt gegeben. Denn die (fast) komplette Bibliothek dieser Reaktions-Symbole wird via GitHub und Figma als Open Source freigegeben.

"Bunte Palette Open-Source-Emoji"

Clippy fehlt

Microsoft

Microsoft schreibt in einem Blogbeitrag , dass Emoji in der Lage sind, Sprachbarrieren zu überwinden, Nuancen oder Humor zu vermitteln und Rückmeldungen abzumildern, die sonst hart klingen könnten: "Diese unverzichtbaren Kommunikationsmittel sind so wichtig geworden, dass wir im letzten Jahr unsere gesamte Emoji-Bibliothek im Rahmen unserer laufenden Bemühungen, Microsoft 365 zu einem ausdrucksstärkeren Ökosystem als je zuvor zu machen, erneuert haben."Die Redmonder fragen in weiterer Folge: "Aber was ist noch besser als eine bunte Palette von aufgefrischten Emoji?" Die Antwort: "Eine bunte Palette von Open-Source-Emoji!" Konkret bedeutet das, dass man seine gesamte Emoji-Bibliothek auf GitHub sowie der UX/UI-Software Figma freigibt.Jon Friedman, CVP, Design & Research bei Microsoft erläutert: "Ein unglaubliches Team von Designern und Entwicklern hat über ein Jahr lang dafür gesorgt, dass unsere Emoji in jedem gewünschten Format verwendet werden können. Genauso wie es Untertitel in verschiedenen Sprachen gibt, müssen Emoji als SVG-, PNG- und JPG-Dateien vorliegen, um wirklich vielseitig einsetzbar zu sein. Und für jedes dieser Formate sollte eine Vektor-, eine flache und eine einfarbige Version erstellt werden, um Skalierbarkeit und Flexibilität zu gewährleisten."Zur Verfügung stehen mehr als 1500 Emoji, diese können in Sinne des Open-Source-Gedankens nach Belieben modifiziert werden. "Unsere Kreativ-Community ist unendlich einfallsreich, und wir können es kaum erwarten zu sehen, wie ihr Grenzen überschreitet, unsere Designs neu mischt und das Fluent-Emoji an Orte bringt, die wir nicht vorhersehen können", schreibt Friedman.An Bord sind fast alle Emoji von Microsoft, es gibt aber einige Ausnahmen: So fehlt vor allem Clippy, das liegt aber daran, dass es sich dabei um ein Trademark handelt und man dieses (rechtlich) nicht zu Open Source machen kann. Aus demselben Grund werden auch die Länderflaggen, Videospiel- und Technologie-Emoji nicht auf diese Art und Weise verfügbar sein.