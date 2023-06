Windows 11 Preview: Copilot und Support für RAR, 7-Zip & Co. sind da

Microsoft rollt sein nächstes großes Windows 11-Update im Dev-Kanal aus und beliefert Insider mit den ersten neuen Funktionen. Darunter der Copilot für die Integration des Bing-Chatbots (ChatGPT) und die Unterstützung zum nativen Entpacken von RAR-, TAR- und 7-Zip-Archiven.

Windows 11 Copilot: Voraussetzungen, Features, Einschränkungen

Neue "Home"-Übersicht für die Einstellungen-App

Entpacken von RAR, 7-Zip & Co. und weitere Features

Nativ lesbar: .rar, .7z, .tar, .tar.gz, .tar.bz2, .tar.zst, .tar.xz, .tgz, .tbz2, .tzst, .txz

Windows Update -> Windows-Insider-Programm

Neben einer Vielzahl von Bugfixes beinhaltet das Insider Preview Build 23493 (Dev Channel) die wohl wichtigsten Neuerungen des kommenden Funktionsupdates Windows 11 23H2. Nach der Einführung des Copilot für Microsoft 365 (Office) und der Freigabe des Bing-Chatbots auf Basis von OpenAIs ChatGPT innerhalb des Edge-Browsers folgt nun eine direkte Einbettung der künstlichen Intelligenz in das Microsoft-Betriebssystem.Für die Nutzung des Windows 11 Copilot wird neben der Installation des Dev-Builds die Microsoft Edge Version 115.0.1901.150 oder höher benötigt. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann der Chatbot über ein neues Taskleisten-Symbol oder über das Kürzel "Windows-Taste + C" aufgerufen werden.Zusätzlich zu den umfangreichen Möglichkeiten, die bereits der Bing-Chatbot zu bieten hat, erhält die KI Zugriff auf essenzielle Windows-Optionen. So kann der Copilot auf Nachfrage etwa den Dark Mode aktivieren, einen Screenshot erstellen, in den "Bitte nicht stören"-Modus wechseln und vieles mehr. Microsoft gibt allerdings zu verstehen, dass noch nicht alle auf der Build 2023 vorgeführten Funktionen des Copilot genutzt werden können.Das KI-Tool verfügt über eine Grundausstattung an Plugins für Windows-Einstellungen, aber noch nicht über die Unterstützung jener von Drittanbietern. "Im Laufe der Zeit werden weitere Funktionen hinzugefügt, während wir die Windows Copilot-Erfahrung mit Windows Insidern verfeinern", heißt es im Blog-Beitrag Vergleichbar mit den Änderungen am Windows 11 Datei-Explorer, wird auch die Einstellungen-App in Zukunft über eine Art Startseite verfügen. Microsoft spricht von einem "dynamischen und personalisierten Erlebnis" und versucht, eine erste Anlaufstelle für den schnellen Zugriff wichtiger Einstellungen zu integrieren. Dafür sollen interaktive Karten verschiedene Windows-Optionen darstellen.Zu den wohl wichtigsten Neuerung gehört die Unterstützung für das Lesen weiterer Archivdateiformate. Mussten für die Alternative zur klassischen .zip-Datei bisher externe Programme (z.B. WinZip oder WinRAR ) herangezogen werden, kann das Entpacken unter Windows 11 nun nativ durchgeführt werden. Mit dabei sind unter anderem die folgenden Dateiformate.Aktuell ermöglicht Microsoft lediglich das Lesen der alternativen Archivformate. In Zukunft soll auch das Erstellen (Packen) in den jeweiligen Formaten möglich sein. Die Funktion steckt noch in den Kinderschuhen, daher weisen die Redmonder unter anderem auch auf mögliche Leistungsprobleme bei der Nutzung hin.Zu guter Letzt beinhaltet des neue Windows 11 Insider Preview Build 23493 ein angepasstes Design für das Snap Layout-Menü innerhalb des Maximieren-Symbols von Fenstern sowie einen aktualisierten Lautstärkemixer (Windows-Taste + STRG + V) in den Schnelleinstellungen der Taskleiste. Ebenso wird die Liste an wiederherstellbaren Anwendungen erweitert, um das Ziel weiterzuverfolgen, Windows 11 mit einer echten Backup-Funktionalität auszustatten.Wer das neue Update im Dev Channel ausprobieren möchte, kann die Insider-Mitgliedschaft und die Installation über die Windows-Einstellungen und die Menüsanfordern. Als passende Insider-Version muss der Entwicklungskanal gewählt werden. Doch Microsoft warnt Otto Normalverbrauchern - "Es wird nicht alles reibungslos laufen und die Stabilität kann gering sein." Die Nutzung wird somit nicht auf einem Produktivgerät empfohlen und kann mit Datenverlust verbunden sein.