Nach Druck: Microsoft Teams-Integration in Windows 11 ist Geschichte

Vor zwei Jahren hatte Microsoft bekannt gegeben, dass Teams in Form von Chat fester Bestandteil von Windows 11 wird. Jetzt ist das Ende dieser direkten Integration verkündet worden. Chat wird ersetzt durch die kostenlose Teams-Version, wohl auch auf Druck der EU.

Microsofts Teams-Integration in Windows 11 wird beendet

Zusammenfassung Neue Testversion von Windows 11 enthält neues "Teams - Free".

Chat war in Windows 11 automatisch an Taskleiste angeheftet.

App kann wie jedes andere Programm entfernt oder angeheftet werden.

Microsoft reagiert auf EU-Beschwerden.

Slack hatte bei EU Beschwerde wegen Marktstellung eingereicht.

Der ursprüngliche Plan von Microsoft war klar: Teams wurde mit dem Start von Windows 11 unter dem einfachen Namen Chat tief in das Betriebssystem integriert. Die automatische Anzeige in der Taskbar war nur mit einer Reise in die Tiefen der Einstellungen zu überwinden. Für Business-Nutzer ärgerlich: Chat war in seiner Funktion beschränkt, oft mussten Nutzer deshalb mehrere Teams-Versionen für unterschiedliche Zwecke installieren. Mit der jüngsten Testversion, Windows 11 Insider Preview Build 23481 (derzeit im Dev Channel verfügbar), kommt eine deutliche Umstrukturierung."Beginnend mit diesem Build ist Chat jetzt Microsoft Teams - Free", sagt Brandon LeBlanc, Senior Program Manager bei Microsoft, in einem Blogbeitrag . Natürlich bleibt Microsoft dem gewohnten Verhalten treu, und heftet auch das neue "Teams - Free" automatisch an die Task­leiste an. Die App verhält sich dabei aber wie jedes andere Programm und kann standardmäßig unkompliziert mit einem Rechtsklick entfernt und wieder angeheftet werden.Es kann nur vermutet werden, dass Microsoft die Anpassungen auch auf Druck der EU vornimmt. Jüngst hatte der Konzern angekündigt , dass man Teams nicht mehr zwingend an seine Office-Angebote bündeln will - eine Ankündigung, die vor allem EU-Regulierungsbehörden milde stimmen sollte. In den letzten Jahren hatte unter anderem Slack Beschwerde bei der EU eingereicht, dass Microsoft mit der immer weiter fortschreitenden Integration von Teams in seine Produkte seine Marktstellung ausnutze.