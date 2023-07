Microsoft startet kritisches dynamisches Update für Windows 11

Auszüge aus dem Support-Dokument

Voraussetzungen

Verfügbar für folgende Versionen:

Windows 11 SE Version 21H2

Windows 11 Home und Pro Version 21H2

Windows 11 Enterprise und Education Version 21H2

Windows 11 IoT Enterprise Version 21H2

Informationen zum Neustart

KB5027317: Einrichtung des dynamischen Updates für Windows 11, Version 21H2.Mit diesem Update werden Verbesserungen an Set-up-Binärdateien oder an Dateien vorgenommen, die Set-up für Feature-Updates in Windows 11, Version 21H2, verwendet. Rufen Sie die Microsoft Update Katalog-Website auf, um das eigenständige Paket für dieses Update zu erhalten.Es gibt keine Voraussetzungen für die Anwendung dieses Updates.Sie müssen den Computer nicht neu starten, nachdem Sie dieses Update angewendet haben.